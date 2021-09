Sau thời gian yên ắng vì tình hình dịch bệnh, TP.HCM và các tỉnh phía Nam trải qua thời kỳ giãn cách để phòng chống dịch thì gần đây nhiều doanh nghiệp BĐS đã bắt đầu tổ chức nhiều chương trình giới thiệu, mở bán dự án theo hình thức trực tuyến (online), làm “nóng” thị trường.



Khu Tây ‘trở mình’

Điển hình có thể kể đến như Hưng Thịnh Land với sự án Moonlight Centre Point (quận Bình Tân, TP.HCM) ra mắt tháp Passion thuộc dự án Bien Hoa Universe Complex ở Đồng Nai hay Lagi New City của Tập đoàn Danh Khôi cũng vừa được ra mắt cách đây không lâu.

Đặc biệt, trong ngày 16-9 vừa qua, Tập đoàn Thắng Lợi đã tổ chức lễ khởi động trực tuyến giai đoạn 3 dự án The Sol City, dự án đầy tiềm năng BĐS khu Tây giai đoạn 2020-2021. Nhiều chuyên gia đánh giá, với sự khởi động trở lại giai đoạn 3, Thành phố vệ tinh Nam Sài Gòn này sẽ giúp thị trường BĐS khu Tây dậy sóng trở lại trong thời gian tới.

Tập đoàn Thắng Lợi tổ chức khởi động dự án The Sol City giai đoạn 3 trên nền tảng Zoom thu hút hơn 700 chuyên gia tư vấn.



Buổi lễ được tổ chức hoành tráng với những ý tưởng và nội dung độc đáo, thu hút hơn 700 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chính thức trong giai đoạn 3. Đất Xanh Nam Bộ, Era Việt Nam, Cen Sài Gòn, Bến Thành Invest, Hana Home, Mland Miền Nam, Thắng Lợi Miền Nam, Thắng Lợi Tây Nguyên, Winhouse và Thắng Lợi Long An sẽ là 10 đại lý phân phối chiến lược của dự án The Sol City giai đoạn 3.

“Lễ ra quân giai đoạn 3 của The Sol City như phát lệnh bùng nổ cho thị trường BĐS trong giai đoạn này. Trên thị trường, cầu vẫn lớn, chỉ là tạm chậm lại do ảnh hưởng dịch bệnh. Với pháp lý vững, chính sách bán hàng hấp dẫn thì The Sol City chắc chắn sẽ ‘tạo sóng’ ngay trong thời kỳ COVID-19”, ông Trần Thế Anh – Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Thắng Lợi nhận định.

Nhiều chương trình hấp dẫn

Tập đoàn Thắng Lợi còn dành tặng nhiều chương trình khác nhau với mức chiết khấu lên đến 3%. Khi booking giữ chỗ từ nay đến hết 10-10, người mua sẽ nhận ngay 20% một năm trên tổng số tiền giữ chỗ.

Với chính sách bán hàng hấp dẫn, tọa lạc vị trí vàng, pháp lý đầy đủ, tiện ích thiết thực, The Sol City dự kiến sẽ trở thành “con cưng” trong mắt nhà đầu tư.



Đặc biệt, dự kiến trong tháng 10 sắp đến, Tập đoàn Thắng Lợi còn triển khai sự kiện mở bán với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như rút thăm 40 suất quà tặng voucher giảm giá 50 triệu đồng hoặc 3 chỉ vàng trên mỗi sản phẩm; nhận thêm mức chiết khấu từ 3-20% trên mỗi sản phẩm khi trở thành vị khách may mắn đặt đúng 80 sản phẩm giao dịch thành công đầu tiên. Bên cạnh đó, tất cả khách hàng giao dịch thành công dự án The Sol City còn có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng một xe Mercedes-Benz C-180 trị giá 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, với việc tiên phong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm và nghiên cứu hành vi người mua, tập đoàn đã có nhiều chiến thuật ứng biến nhanh với thời cuộc, nắm bắt nhanh xu hướng của thị trường để ra mắt sản phẩm giai đoạn 3.

Cụ thể, tập đoàn đã sử dụng chiến thuật “bung hàng” sản phẩm nhà liền thổ thoáng mát, diện tích vàng từ 75-100 m2, tọa lạc liền kề TP.HCM với pháp lý rõ ràng để “khớp lệnh” với thị trường đầy biển động vì COVID-19.

Nắm bắt xu hướng thị trường, The Sol City ra mắt các sản phẩm liền thổ thoáng mát, diện tích vàng từ 75-100 m2.



Việc “bung hàng” The Sol City vào đúng thời điểm thành phố đang có chính sách nới rộng “sống cùng COVID-19”. Đồng thời, với việc hội tụ đủ những thuận lợi về vị trí, loại hình sản phẩm, đối tác chiến lược uy tín, không gian thoáng đãng với cây xanh và tiện ích đầy đủ, The Sol City được đánh giá không chỉ là điểm đến của nhà đầu tư mà còn của khách hàng có nhu cầu ở thực sau dịch.