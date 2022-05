Bắt giam cựu nhân viên quỹ tín dụng chiếm đoạt 49 tỉ đồng

Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh bắt bị can Lương Thị Hồng Châu (39 tuổi); thực hiệm việc khám xét chỗ ở của Châu tại phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Lương Thị Hồng Châu bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và PC01 đã tiến hành di lý bị can Châu về Bình Thuận để điều tra.

Theo hồ sơ, trước đây, Châu sinh sống cùng gia đình tại phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và có thời gian làm việc tại Qũy tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân.

Do có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay nên sau khi nghỉ việc, Châu liên hệ với nhiều người có nhu cầu để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng.

Từ tháng 1-2018 đến tháng 4-2019, Châu vay tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản và làm đáo nợ ngân hàng hưởng chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Châu đã vay của 16/19 người là hơn 144 tỉ đồng và đã trả 112 tỉ đồng kèm gốc lẫn lãi.

Đến tháng 4-2019, công an xác định tổng số tiền vay cao hơn rất nhiều so với tài sản, số tiền của Châu đang có và mất khả năng trả nợ. Tuy nhiên Châu vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người khác để trả lãi và sử dụng cá nhân thêm hơn 34 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, PC01 xác định tổng số tiền chiếm đoạt của Lương Thị Hồng Châu là 49 tỉ đồng và Châu không giải trình được mục đích sử dụng cũng như số tiền trên hiện nay ở đâu.