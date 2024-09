Bắt giữ kẻ lừa đảo bị truy nã trên toàn quốc vẫn đi du lịch Lễ 2-9 05/09/2024 13:14

(PLO)- Sau đúng 1 tháng bị truy nã, kẻ lừa đảo đã bị Công an Hà Nội và Công an Bình Thuận bắt giữ thành công khi đang đi du lịch dịp Lễ 2-9.

Ngày 5-9, một lãnh đạo Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xác nhận Công an xã Tiến Thành, TP Phan Thiết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bắt giữ thành công một đối tượng bị truy nã khi đến Phan Thiết du lịch dịp Lễ 2-9.

Vũ Tuấn Anh, đối tượng bị truy nã bị bắt khi đang đi du lịch.

Theo hồ sơ, ngày 5-7-2024, Vũ Tuấn Anh (47 tuổi, quê quán Phú Thọ; ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS. Tuy nhiên từ tháng 2-2023, bị can Vũ Tuấn Anh bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra, Vũ Tuấn Anh đã thực hiện hành vi lừa đảo có quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho rất nhiều nạn nhân nên ngày 2-8-2024, Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Vũ Tuấn Anh trên toàn quốc.

Vũ Tuấn Anh đang đọc quyết định truy nã chính mình tại Công an xã Tiến Thành.

Quá trình truy vết, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xác định dịp Lễ 2-9, Vũ Tuấn Anh sẽ cùng người thân đến du lịch tại Phan Thiết. Đúng như dự đoán, ngày 1-9, dù đang bị truy nã nhưng Vũ Tuấn Anh vẫn cùng người thân có mặt tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Sau khi bố trí trinh sát bí mật theo dõi, đến trưa 2-9 khi Vũ Tuấn Anh đang ngồi nhậu tại một quán ăn sát bãi biển đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy và Công an xã Tiến Thành bắt giữ thành công.