Bật mí thủ môn Ba Lan thua độ Messi 100 euro

(PLO)- Người hùng của Ba Lan Wojciech Szczesny thừa nhận đã “đặt cược 100 euro với Lionel Messi” trước khi Argentina được hưởng quả phạt đền trong cuộc đụng độ ở lượt cuối vòng bảng World Cup rạng sáng 1-12.

Thủ môn Wojciech Szczesny cản phá xuất sắc quả phạt đền của Messi dù đội tuyển Ba Lan chịu thất bại 0-2 trước Argentina tại World Cup 2022 nhưng vẫn giành quyền đi tiếp.

Messi đá hỏng phạt đền là điềm lành cho Argentina vô địch (PLO)- Pha bỏ lỡ quả phạt đền không thể giải thích được của Lionel Messi trước tuyển Ba Lan thật bất ngờ là điềm lành cho Argentina khi những tiền bối của anh gặp tình huống tương tự rồi sau đó đăng quang World Cup.

Khi những bước nhảy Tango còn đang rối rắm, Argentina được hưởng một quả phạt đền sau khi VAR cho rằng thủ môn Szczesny đã phạm lỗi với ngôi sao Messi. Thủ thành 32 tuổi của Ba Lan tiết lộ sau trận đấu rằng anh nợ Messi 100 euro sau quyết định này và nói đùa anh có thể bị FIFA cấm thi đấu vì vi phạm các quy tắc đánh bạc.

Ở tình huống gây tranh cãi này, găng tay của Szczesny sượt nhẹ vào mặt Messi khi tiền đạo Argentina cố gắng đánh đầu, khiến nhiều người lo ngại đó chính là một pha phạm lỗi. Khi ấy, thủ môn của Ba Lan tiết lộ anh rất tự tin mình không phạm lỗi nên đã đặt cược 100 euro với Messi trong lúc VAR xem xét tình huống bên trong sân vận động 974.

Thật không may, Szczesny sẽ phải chuyển khoản ngân hàng của mình để chung độ cho Messi sau khi trọng tài Danny Makkelie xem lại vụ việc trên màn hình bên sân và chỉ tay vào chấm 11 mét. Nhưng rất may thủ thành 32 tuổi của Juventus đã từ chối siêu sao Lionel Messi trên chấm phạt đền sau khi sự can thiệp bất công của VAR ở phút 34.

Thủ môn người Ba Lan đã đóng góp vai trò của mình rất lớn trong việc đảm bảo cho quốc gia Đông Âu lọt vào vòng loại trực tiếp của giải đấu một cách an toàn, mặc dù đã thua 0-2 trận này, khi Allister của Brighton và tiền đạo Julian Alvarez của Man City đều có tên trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển Nam Mỹ.

Phát biểu với đài truyền hình Na Uy TV 2 Sport sau trận đấu, cựu thủ môn của Arsenal đã tiết lộ chi tiết về vụ cá cược của anh và Messi trước khi đùa rằng anh có thể bị FIFA cấm thi đấu vì bắt cá độ.

"Không, tôi không nghĩ rằng quả phạt đền sẽ được đưa ra” - Szczesny nói. Chúng tôi đã nói chuyện trước quả phạt đền và tôi nói với Messi rằng tôi có thể cá cược với anh ấy 100 euro về quyết định 11 mét sẽ không đưa ra. Vì vậy, tôi đã thua cược với Messi. Tôi không biết liệu điều đó có được phép tại World Cup hay không. Tôi có lẽ sẽ bị cấm vì nó (cười), nhưng tôi không quan tâm”.

Hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra với Ba Lan với màn trình diễn đầy mê hoặc của thủ môn đang có phong độ tốt trước Argentina đã tạo nên sự khác biệt khi chứng kiến ​​một Ba Lan kém cỏi giành quyền vào vòng đấu tiếp theo.

May mắn có thể không đứng về phía Szczesny khi cố gắng đoán quyết định của trọng tài, nhưng anh cũng khiêm tốn nói mình cần một chút may mắn để từ chối Messi sút quyết đoán ở cự ly gần. “Tôi đã hai lần may mắn ở giải đấu này. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của một cầu thủ, World Cup là đỉnh cao và điều này thật đặc biệt” - Szczesny nói với RAI Sport - "Có một chút công việc phải làm, nhưng để cản phá một quả phạt đền của Messi, bạn cũng cần một chút may mắn”.

Wojciech Szczesny đã được hai cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand và Alan Shearer ca ngợi là một trong những chuyên gia cản phá phạt đền hay nhất thế giới sau khi từ chối Messi từ chấm 11m. Cần biết Messi rất cố gắng trước cơ hội ghi bàn thắng quốc tế thứ sáu liên tiếp - một kỳ tích mà ngôi sao này chưa bao giờ đạt được - khi anh đặt bóng vào chấm 11m lẫn cơ hội đưa Argentina vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Szczesny không chịu thua khi đoán đúng hướng để cản phá cú sút rất hay của Messi. “Szczesny là một trong những thủ môn cản phá sút phạt hay nhất thế giới”. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Premier League và huyền thoại người Anh Shearer cho rằng cú cản phá của Szczesny là một “pha cứu thua thực sự tốt”.

Màn trình diễn đặc biệt của người gác đền 32 tuổi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Szczesny phá một quả phạt đền khác trước Saudi Arabia, cho thấy phong độ đáng kinh ngạc của anh ở tình huống cố định.

ANH NHẬT