Bắt người đàn ông lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu mua xe thanh lý hải quan 06/09/2024 17:44

Ngày 6-9, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Huỳnh Hữu Tùng Nhân (32 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hữu Tùng Nhân vì lừa đảo mua xe thanh lý

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở bị can Nhân. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết nên Nhân đã giới thiệu bà TTMT (ngụ tỉnh Vĩnh Long) mua lô xe thanh lý Hải quan gồm: xe gắn máy và xe ô tô. Tin tưởng, từ 2-2020 đến 19-2-2023 bà T. đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 1,7 tỉ đồng cho Nhân để mua xe. Trên thực tế Nhân không có mua bán xe ô tô và xe gắn máy. Sau khi nhận được tiền, Nhân viện nhiều lý do để không giao xe và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cùng thủ đoạn này, Nhân còn chiếm đoạt tài sản của 2 người khác với tổng số tiền là 380 triệu đồng.