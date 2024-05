Bị lừa thêm 600 triệu đồng khi lên mạng nhờ lấy lại 6 triệu 28/05/2024 18:59

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh trường hợp một phụ nữ ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) trình báo bị lừa đảo mất 600 triệu đồng khi nhờ “cảnh sát trên mạng” lấy lại 6 triệu đồng.

Một người dân đến Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An trình bày với Trung tá Hà Huy Đức về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: CSHS.

Theo trình báo của chị T, vừa qua, chị được tin nhắn vay tiền qua Messenger và đã chuyển 6 triệu đồng. Sau đó, người này mới biết tài khoản Facebook của người quen đó đã bị hack và đóng giả người quen để lừa vay tiền rồi chiếm đoạt.

Chị T tiếp tục vào mạng xã hội và thấy có trang “hỗ trợ lấy lại tiền đã bị chiếm đoạt”. Trên trang này cũng đăng thông tin Cục An ninh mạng, Bộ Công an "cảnh báo lừa đảo", nên chị T tin tưởng và đã “trình bày sự việc để nhờ lấy lại tiền đã bị chiếm đoạt”.

Một người xưng “cán bộ an ninh” trao đổi qua mạng xã hội với chị T và gửi đường link rồi hướng dẫn tạo tài khoản. Sau đó, tài khoản của chị T nhận được số tiền 1,5 triệu đồng.

Chị T lại nhận được thông tin số tiền chị T bị lừa đã lấy lại được và đề nghị chị nộp khoản tiền đảm bảo để “tất toán” và rút tiền về. Kết cục chị T bị lừa mất thêm 600 triệu đồng và không lấy lại được 6 triệu đồng trước đó bị lừa.

Bị mất khoản tiền quá lớn, chị T tìm đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An trình báo.

Công an Nghệ An cũng đã khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác khi trò chuyện, trao đổi thông tin trên mạng xã hội với những mối quan hệ mới quen biết. Người dân cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân.

Khi gặp các trường hợp nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên mạng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.