Bình Dương: Bắt 1 phụ nữ lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Ngày 31-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, (PC01) Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1980, HKTT tại An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra bắt giam Nga vì lừa đảo hơn 3 tỉ đồng. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, Nga, tạm trú tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm nghề tự do.

Lợi dụng sự quen biết, Nga đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất, để chiếm đoạt của một người phụ nữ số tiền là hơn 3 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền nhận lừa được, Nga đã sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư kinh doanh. Bước đầu, Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

LÊ ÁNH