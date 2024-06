Bình Thuận: Tội phạm tham nhũng, khoáng sản diễn biến phức tạp 25/06/2024 17:05

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Gíam đốc Công an tỉnh; Phó Ban Chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Bình Thuận vừa ký báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2024.

Cảnh sát cơ động tham gia khám xét, bắt giam các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D, Hàm Thuận Nam.

Tội phạm tham nhũng, kinh tế phức tạp

Theo đó, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã khởi tố 45 vụ/88 bị can (tăng 27 vụ/55 bị can so với cùng kỳ năm 2023).

Nổi lên là tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực; hành vi chủ yếu là lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để câu kết nhận hối lộ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô chiếm đoạt tiền của tổ chức, doanh nghiệp.

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn nhiều tồn tại; hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Điển hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố 1 vụ/3 bị can đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D, Hàm Thuận Nam; khởi tố 1 vụ/2 bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, cán bộ công chức địa chính xã Sơn Mỹ, Hàm Tân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Bắt giam Nguyễn Hữu Chính, "ông trùm" của "công trường sa tặc" Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Công an các địa phương đã khởi tố 3 vụ/3 bị can vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong đó PC03 phối hợp với Công an Bắc Bình và các đơn vị nghiệp vụ, khám phá chuyên án 123V, khởi tố 4 vụ/13 bị can vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên; mua bán, tàng trữ, sử dụng chất độc liên quan đến việc tuyển rửa, phân loại, thu hồi kim loại vàng xảy tại khu vực Ngách Đào Giữa, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Bắt giam các bị can trong Chuyên án 123V.

Ngoài ra, PC03 phối hợp với Công an Hàm Tân khởi tố 6 vụ án/10 bị can về các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Tội phạm ma túy công nghệ cao

Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ma túy rất đa dạng, tinh vi; đối tượng có xu hướng chuyển từ phương thức liên lạc truyền thống sang sử dụng công nghệ cao, liên lạc qua mạng xã hội để trao đổi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể đã triệt phá 1 đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia do Trịnh Minh Sản (sinh năm 1973, trú xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cầm đầu với tổng số ma tuý thu giữ trong chuyên án khoảng 5 kg Methamphetamine.

25kg ma túy người dân phát hiện trên bãi biển.

Đây là chuyên án triệt phá đường dây ma tuý với số lượng lớn xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh từ các vùng biên giới giữa Lào - Việt Nam và các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh về tỉnh Bình Thuận để tiêu thụ Qua đó, chuyên án trinh sát đã bắt, khởi tố 5 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến hàng hải qua vùng biển Bình Thuận diễn biến phức tạp, khó phát hiện.

Cụ thể, ngày 12-2-2024, một người dân ở xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam phát hiện trên bãi biển 1 gói nilon giống gói trà kích thước 30 x 10 x 7 cm, trọng lượng 1 kg. Kết quả giám định gói nilon trên có chứa 999,51 gam Ketamin.

1 kg ma túy trong "gói trà" trên bãi biển người dân phát hiện.

Ngày 1-4-2024, một phụ nữ trong lúc đi tắm biển tại khu vực biển Đồi Dương, thị xã Lagi phát hiện 1 bao tải màu đen nằm gần bờ biển có kích thước khoảng 75 x 22 x 34 cm.. Kết quả giám định chất màu trắng thu giữ có khối lượng là 25 kg Cocain và PC04 đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra…

Theo Công an Bình Thuận cần phải phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, số đối tượng về phạm tội về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường...Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc không để tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.

“Tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua án người”, báo cáo kết luận.