Bộ Công an lý giải về cách gọi 'biển số đẹp, biển số độc, lạ'

(PLO)- Bộ Công an sẽ thông báo công khai những biển số dự kiến cấp trong tháng (hoặc quý) để người dân lựa chọn theo nhu cầu, sở thích và đăng ký đấu giá.

Như PLO đã thông tin, sáng 7-11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Trước đó, thay mặt cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã ký báo cáo giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Biển số sẽ cấp cho ô-tô đưa trước 30 ngày để dân lựa chọn

Quá trình thảo luận, theo báo cáo, đã ghi nhận 85 ý kiến về biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, trong đó có ý kiến muốn mở rộng đấu giá biển xe tải, xe mô tô, xe gắn máy. Tuy nhiên, Ban soạn thảo lý giải, do Nghị quyết thực hiện thí điểm trong thời gian 3 năm nên tập trung vào một loại biển để thực hiện tập trung, thuận lợi trong quá trình đánh giá, tổng kết.

Số lượng xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải không nhiều, nhu cầu đấu giá biển số loại phương tiện này cũng sẽ không lớn, vì thế nếu trong thời gian thí điểm đưa biển số xe này ra đấu giá sẽ không đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đối với mô tô, xe gắn máy, đây là phương tiện giao thông đường bộ phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay (69.536.808 xe mô tô, xe gắn máy), nên nếu mở rộng để thí điểm thì lượng xe này rất lớn, dẫn đến thiếu tập trung, nhiều khó khăn trong việc thực hiện thí điểm.

Quá trình thực hiện, Bộ Công an dự kiến sẽ đưa tất cả biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (nền màu trắng) chuẩn bị cấp mới ra công khai trước 30 ngày để người dân lựa chọn, đăng ký tham gia đấu giá.

Biển số không được người dân lựa chọn đấu giá, biển số qua các cuộc đấu giá không thành sẽ chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy trình thông thường. Đối với biển số xe bị thu hồi trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc người trúng đấu giá chết trong thời hạn 12 tháng (chưa đăng ký gắn biển số với xe) thì sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá.

Lý giải việc Bộ Công an không đưa ra khái niệm “biển số đẹp”, danh mục biển số độc lạ, báo cáo do Thứ trưởng Long ký cho hay: quan niệm, sở thích của mỗi người về “biển số đẹp” là khác nhau. Bộ Công an sẽ thông báo công khai tất cả những biển số dự kiến cấp trong tháng (hoặc quý) để người dân lựa chọn theo nhu cầu, sở thích và đăng ký tham gia đấu giá.

Tính cạnh tranh sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số

Về giá khởi điểm, tiền đặt trước, quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá, có 99 ý kiến bày tỏ sự quan tâm.

Theo báo cáo, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về giá khởi điểm của biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Nếu việc xác định giá khởi điểm của biển số xe ô tô đưa ra đấu giá áp dụng tương tự như đưa tài sản công ra đấu giá thì cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công sẽ thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm.

Nhưng do biển số xe ô tô là tài sản công đặc thù, việc xác định giá khởi điểm của biển số ô tô để đấu giá là rất phức tạp, không thể xác định, thẩm định được giá trị của mỗi biển số xe, giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào sở thích của người tham gia đấu giá quyết định, nên việc quy định giá khởi điểm tại Điều 5 của dự thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản, đồng thời cần quy định mức giá khởi điểm để có căn cứ tổ chức đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản 2016.

Giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Bộ Công an dự kiến đề xuất một mức giá khởi điểm thống nhất trong phạm vi toàn quốc là 40 triệu đồng như ý kiến thẩm tra sơ bộ.

“Đây là mức giá áp theo mức lệ phí đăng ký cao nhất hiện đang áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM nhân với hai lần để bảo đảm tính thống nhất trong đấu giá. Mức giá khởi điểm này tương đương 5% giá trị một chiếc xe ô tô phổ biến ở Việt Nam”, báo cáo cho hay.

Bộ Công an nhìn nhận, do giá khởi điểm là 40 triệu đồng, nên nếu áp dụng tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì khá thấp, thiếu tính cạnh tranh, đồng thời không đảm bảo trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

Về bước giá, cơ quan soạn thảo đề nghị áp dụng thống nhất một bước giá trên toàn quốc để thuận tiện trong quá trình đấu giá trực tuyến, tập trung.

Tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sẽ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Vẫn hạn chế quyền của người trúng đấu giá biển số Làm rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số ô tô trúng đấu giá theo xe, báo cáo khẳng định, đây là Nghị quyết thí điểm nên Bộ Công an đề xuất phương án người trúng đấu giá được sử dụng và khi bán xe được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá đăng ký cho xe khác. Bộ Công an chưa đề xuất phương án người trúng đấu giá có đủ 3 quyền (quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền định đoạt). Khi hết thời gian thí điểm, nếu không thực hiện tiếp sẽ không tác động, ảnh hưởng nhiều đến các quyền của người trúng đấu giá; nếu thực hiện tiếp, căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, đề xuất mở rộng quyền của người trúng đấu giá. Việc hạn chế quyền như trên, theo báo cáo, còn để tránh tình trạng đầu cơ biển số xe ô tô.

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH