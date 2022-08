Cách để tăng cân nhanh, an toàn và khỏe mạnh

Theo Healthline, tiêu thụ soda, bánh rán và các loại đồ ăn vặt khác có thể giúp bạn tăng cân ban đầu, nhưng nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Để tăng cân lành mạnh, hãy tập trung vào việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hơn và sống một lối sống lành mạnh tổng thể bao gồm tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng, nếu bạn có thể.

Dưới đây là một số cách khác nhau có thể giúp bạn tăng cân lành mạnh.

Tăng lượng protein

Tiêu thụ đầy đủ protein chất lượng cao từ các sản phẩm động vật là điều cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển tối ưu và sức khỏe con người.

Thực phẩm giàu protein bao gồm thịt, cá, trứng, nhiều sản phẩm từ sữa, các loại đậu, quả hạch và những loại khác.

Các chất bổ sung protein như whey protein cũng có thể hữu ích, vì bạn khó có đủ protein trong chế độ ăn uống của mình.

Tăng lượng carbohydrate (carb) và chất béo

Ăn nhiều thực phẩm giàu carb và chất béo cao nếu bạn ưu tiên tăng cân. Tốt nhất nên ăn nhiều protein, chất béo và carb trong mỗi bữa ăn.

Đảm bảo ăn ít nhất ba bữa mỗi ngày và cố gắng thêm đồ ăn nhẹ giàu năng lượng bất cứ khi nào có thể.

Tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu năng lượng

Điều rất quan trọng là ăn hầu hết các loại thực phẩm toàn phần như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Tuy nhiên, những thực phẩm này có xu hướng gây no hơn so với đồ ăn vặt đã qua chế biến, do đó khó nạp đủ calo hơn.

Một số thực phẩm giàu năng lượng có thể giúp bạn tăng cân, chẳng hạn như các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu phông; trái cây khô, bao gồm nho khô, mận khô, chà là và các loại khác; sữa giàu chất béo, chẳng hạn như sữa nguyên chất, sữa chua đầy đủ chất béo, pho mát và kem; chất béo và dầu như dầu ô liu nguyên chất và dầu bơ; ngũ cốc, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch và gạo lứt; thịt, chẳng hạn như thịt gà, thịt bò, thịt lợn và thịt cừu,...