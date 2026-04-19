Cận cảnh ô tô bị tàu hỏa hất văng vì tài xế dừng xe trên đường ray 19/04/2026 11:10

(PLO)- Ô tô con cố tình vượt rào chắn đã bị tàu hỏa hất văng khi đang dừng trên đường ray.

Khoảng 18 giờ 20 phút đêm 18-4, tại km 335+637 đường sắt Bắc-Nam (đoạn khu gian Đồng Văn- Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa SE6 với xe ô tô con biển số 30M-282.xx.

Vào thời điểm nêu trên, xe 30M-282.xx chạy từ đường trục Vân Từ hướng ra quốc lộ 1A. Clip ghi lại cho thấy, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn để chờ tàu chạy qua thì người này đã điều khiển xe băng qua đường sắt khi thanh rào chắn đường ngang đang hạ xuống.