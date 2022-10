Can ngăn cự cãi, 1 người ở Phú Quốc bị đánh tử vong

Ngày 31-10, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Kiệt (30 tuổi, ngụ phường Dương Đông) để tiếp tục điều tra hành vi đánh người gây tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 26-10, trên đường Nguyễn Trung Trực (đoạn phía trước Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc), Kiệt cùng người khác ghé vào mua đồ tại một quầy hàng rong. Tại đây, một trong hai người đã ghé vào lề đường để đi tiểu thì bị người bán hàng can ngăn và xảy ra cự cãi.

Thấy vậy, ông HVP (56 tuổi) đang ngồi đối diện đã đứng ra can ngăn. Trong lúc nóng giận, Kiệt đã quay sang đánh ông P ngã xuống đường, khi nạn nhân gã, Kiệt dùng chân đá tới tấp vào vùng đầu, khiến ông P bị thương nặng.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa ông P vào Trung tâm Y tế TP Phú Quốc để cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, đến ngày 28-10, nạn nhân không qua khỏi và đã tử vong.

