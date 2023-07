Cảnh sát hình sự tạm giữ nhóm cho vay lãi nặng ở Bình Dương

(PLO)- Cho công nhân, tiểu thương ở Bình Dương vay tiền rồi lấy lãi ‘cắt cổ’, nếu con nợ không trả tiền thì nhóm cho vay đe dọa, khủng bố tinh thần.

Ngày 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986), Lưu Quốc Phong (sinh năm 1990) và Trần Văn Phúc (sinh năm 1998) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Công an đang mời những bị hại liên quan đến nhóm này lên lấy lời khai, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo cơ quan công an, từ tháng 2-2023, ba người này được một người (chưa rõ lai lịch) đưa cho 300 trăm triệu đồng làm tiền vốn để cho vay tiền lấy lãi. Toàn bộ tiền lời thu được cả nhóm sẽ chia nhau.

Nhóm này nhà trọ tại phường An Phú (TP Thuận An) rồi in tờ rơi mang đi dán khắp nơi để tìm người vay.

Khi cho vay, nhóm này giữ giấy tờ cá nhân của người vay, rồi lấy lãi “cắt cổ” khoảng 432%/năm. Những người vay đều là những tiểu thương buôn bán nhỏ và công nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm người, số tiền thu lợi bất chính khoảng vài trăm triệu đồng. Ngoài ra, nếu con nợ nào không trả nợ, nhóm này sẽ đe dọa khủng bố tinh thần buộc con nợ phải trả tiền.

LÊ ÁNH