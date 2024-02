Cặp vợ chồng 'nổ' quen với lãnh đạo công ty để chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Công an Bắc Giang vừa khởi tố cặp vợ chồng "nổ" có quan hệ với lãnh đạo công ty để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng của người có nhu cầu mở căn-tin, thu mua phế liệu...

Tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 1-2 cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Anh Tuấn (49 tuổi) và Nguyễn Thị Liên (44 tuổi, ngụ TP Bắc Giang, là vợ Tuấn) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vợ chồng Tuấn "nổ" rằng có quan hệ với lãnh đạo một công ty trong KCN Quang Châu (huyện Việt Yên) và có thể xin mở căn-tin và thu mua phế liệu tại công ty này.

Vợ chồng Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Liên. Ảnh CA

Từ đó, hai vợ chồng Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỉ đồng của anh NVT (ngụ huyện Tân Yên).

Từ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Tuấn.

Hiện vụ án đang được Công an Bắc Giang điều tra mở rộng. Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đầu tư kinh doanh cần tìm hiểu tại các cơ quan có thẩm quyền để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Ngoài ra, Công an Bắc Giang cũng thông báo người đã bị Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Liên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cần liên hệ với cơ quan công an được giải quyết theo quy định.

XUÂN NGUYỄN