Cháy lớn, ngọn lửa bao trùm tiệm sửa xe máy ở Đồng Nai

(PLO)- Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường ĐT 743 (thuộc phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

(PLO)- Một nam thanh niên được phát hiện nằm tử vong ở khu vực đường ray xe lửa đoạn gần Ga Sóng Thần (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

13/11/2022 13:36

(PLO)- 7 nghi phạm trộm cướp liên tỉnh thường hoạt động trên tuyến quốc lộ 1 từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp bị công an tỉnh Long An và công an tỉnh Tiền Giang bắt gọn.