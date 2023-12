Video ghi lại hình ảnh xe tải ben rẽ không quan sát, gây tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ. Nguồn: MXH

Chiều 18-12, theo nguồn tin của PLO, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, tại đoạn giao cắt giữa quốc lộ 5 (Km 82+700) và đường nhánh tuyến thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe máy là một cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải do anh Bùi Văn Luân, 39 tuổi, trú ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng điều khiển, lưu thông theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Sau khi đi qua trạm thu phí Lê Thiện, chiếc xe rẽ vào đường nhánh giao cắt với quốc lộ 5 (lối vào chùa Găng) thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Ngô Thị Nh, 21 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ việc khiến chị Nh tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo clip ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, xe tải do anh Luân điều khiển sau khi đi qua trạm thu phí đã di chuyển khá nhanh, tạt qua đầu xe container đang đi cùng chiều. Chị Nh điều khiển xe máy đi ở làn trong cùng, khó quan sát việc xe tải đang rẽ cắt mặt nên đã xảy ra va chạm.

Hiện, công an huyện An Dương đang điều tra làm rõ vụ việc.

NGỌC SƠN