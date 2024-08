Công an Bình Thuận: 'Không đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành' 12/08/2024 12:21

(PLO)- Trong 7 tháng đầu năm 2024, các đơn vị, cơ quan điều tra của Công an Bình Thuận đã khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 86,28%.

Công an Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác điều tra xử lý tội phạm 7 tháng đầu năm 2024 do Đại tá Lê Quang Nhân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh PC01.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, lực lượng điều tra Công an toàn tỉnh Bình Thuận đã chủ động nhận diện, nắm chắc tình hình, diễn biến và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; triển khai toàn diện các mặt công tác phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm, chấp hành nguyên tắc “Không đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành”.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; trong đó, một số chỉ tiêu công tác điều tra, xử lý tội phạm đã đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 86,28%, vượt 11,28% và giảm giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Trong đó, công an đã tổ chức điều tra làm rõ các vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn (đã khởi tố 7 vụ - Công an Phan Thiết 3 vụ, La Gi 1 vụ, Hàm Tân 1 vụ; Phòng Cảnh sát hình sự 1 vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 1 vụ).

Tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ điều tra và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu tham luận nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Các tham luận đã đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra xử lý tội phạm, nâng cao hiệu quả các mặt công tác điều tra.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận đánh giá cao những thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc.

Người đứng đầu Công an Bình Thuận yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra và Công an các địa phương thường xuyên quán triệt đến đội ngũ cán bộ chiến sỹ làm công tác điều tra phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, quy định của ngành.

Các đơn vị đề ra lộ trình cụ thể để khắc phục dứt điểm các khuyết điểm, thiếu sót tại đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; Tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát lưu động trên các địa bàn nhất là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng tiến hành rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ hiện đang quản lý để có kế hoạch xác minh, khắc phục lý do tạm đình chỉ, khi có căn cứ phải phục hồi giải quyết ngay; Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác đề ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra và các đơn vị được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân thuộc Công an Bình Thuận và Công an 10 địa phương đã ký kết trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện, các chỉ tiêu công tác trọng tâm 5 tháng cuối năm 2024.