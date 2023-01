Công an đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ sát hại Quân ‘xa lộ’

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn mua bán nhà, nhóm người hẹn nhau mang theo hung khí truy tìm Quân “xa lộ” để gây án.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 16 bị can về tội giết người và che giấu tội phạm trong vụ Mai Văn Quân (sinh năm 1966, tức Quân “xa lộ”), một giang hồ tại khu vực giáp ranh TP Thủ Đức và Bình Dương bị sát hại vào tháng 11-2019.

Công an đề nghị truy tố Võ Thùy Linh (32 tuổi), Lý Văn Tư (46 tuổi, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Tiến Minh Tài (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và 10 bị can khác về tội giết người. Ba bị can Lê Thị Tuyết (47 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế), Phạm Nhật Nam (26 tuổi, con trai Tuyết) và Lê Tuấn Vũ (29 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh - cháu của Tuyết) tội che giấu tội phạm.

Xuất phát từ hợp đồng mua bán nhà 100 tỉ ở quận 1

Theo điều tra, ông Nguyễn Anh Trung (ngụ TP Thủ Đức) và vợ là chủ sở hữu căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP.HCM). Do cần số tiền 35 tỷ đồng để làm ăn nhưng không còn hạn mức để vay tiền nên tìm gặp Lê Thị Tuyết nhờ vay tiền giúp.

Anh Trung đến gặp và được Tuyết đồng ý giúp vay tiền nhưng phải làm hợp đồng mua bán (không có công chứng) căn nhà 90 Sương Nguyệt Ánh cho Lê Công Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh; cháu của Tuyết) với giá 100 tỉ đồng.

Sau đó, Tuyết chỉ đạo cho nhân viên làm thủ tục thế chấp căn nhà này tại ngân hàng để vay số tiền 67 tỉ đồng. Nhân viên của Tuyết sau đó chuyển cho anh Trung 35 tỉ, còn 32 tỉ Tuyết giữ.

Sau đó, do anh Trung nhiều lần đề nghị Tuyết trả lại số tiền 32 tỷ đồng thì Tuyết hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Trung đã đăng tin trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo về việc Tuyết cấu kết với Ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Do muốn giải quyết việc mua bán, thế chấp căn nhà này nên cuối tháng 10-2019, Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh cùng với Lý Văn Tư (là nhân viên của Tuyết) liên hệ với anh Trung để giải quyết việc mua bán và “nói xấu” trên mạng.

Linh sau đó gặp Tư cùng Nguyễn Tiến Minh Tài để nói chuyện. Ngày 4-11-2019, Linh cũng đến nhà anh Trung để nói chuyện, yêu cầu gỡ hết các bài viết trên mạng xã hội nhưng không được đồng ý, bị đuổi về.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, Quân “xa lộ” đến chơi thì thấy anh Trung đang xem lại clip từ camera an ninh đoạn Linh đến nói chuyện và hỏi: “con đó là ai”… Sau đó Quân ra về.

Nói với đồng phạm: Chém chết người vẫn "lo được"

Chiều 4-11-2019, anh Trung đến quán nhậu trên địa bàn TP Thủ Đức ăn nhậu cùng một số người ở công ty và gọi Quân đến. Quân sau đó về trước.

Đến khoảng 20 giờ, nhóm Linh cũng đến quán này ăn nhậu. Đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày thì cả hai nhóm đi về.

Khi đi ra, anh Trung nhìn thấy xe ô tô màu trắng mà Linh sử dụng vào buổi sáng đến nhà mình đòi tiền nên gọi điện thoại cho Quân “xa lộ” nói: “anh ơi! Cái xe của con Linh hồi sáng qua nhà em đang đậu ở đây này”. Văn Quân trả lời “Rồi!” và cúp máy.

Quân chạy xe máy đến, cầm gậy đập vào kính xe của Linh. Linh sau đó kêu tài xế chạy xe chở mình và Tư đi. Riêng anh Trung cùng Quân về quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức tiếp tục ăn nhậu.

Linh lúc này nhận được tin nhắn của Quân với nội dung “mai tao lên kiếm mày” nên đưa cho Tư xem. Tư nhắn lại chửi “… giờ qua luôn mày”.

Linh cũng dặn Tư rằng sau này có gặp anh Trung thì đánh dằn mặt. Quân tức giận nên gọi điện thoại chửi qua lại với Linh rồi cúp máy.

Tư sau đó hẹn gặp bạn bè ở ngã tư Bình Thái TP Thủ Đức với nội dung có chuyện với Quân “khùng”. Nhóm này sau đó gặp Linh và Tư.

Tư liền gọi điện thoại thông báo cho Tuyết nói rằng Linh có mâu thuẫn với Quân “khùng” chuẩn bị có đánh nhau nhưng gọi không được nên Tư gọi cho Phạm Nhật Nam (con của Tuyết) nói việc Linh chuẩn bị đánh nhau thì Nam nói: “Mẹ kêu sao thì làm vậy, có gì quất luôn đi, có gì để mẹ chạy lo cho”.

Linh ngồi trong xe nói vọng ra với nhóm này rằng: “Tụi em làm cho ra lẽ đi có gì chị lo hết”, “Quân ‘khùng’ đang ở 28 Khổng Tử, karaoke Nice Vip”. Tư cũng nói thêm “Nếu có chết người thì cũng không có chuyện gì, có gì bả (tức Tuyết) lo hết”.

Nghe Linh và Tư nói vậy nên nhóm này chuẩn bị hung khí. Một người trong nhóm gọi cho Nguyễn Thanh Tiền (tức Tý chợ; 30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) kêu thêm người và chuẩn bị hung khí.

Một lúc sau, Tiền cùng với 6 người khác mang theo mã tấu, dao, ba chĩa… chạy đến cùng với nhiều người khác đến quán karaoke tìm Quân “khùng”...

Trong khi đó, Linh và Tư và con trai của Lê Thị Tuyết (47 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế) nói với đàn em rằng cứ xử lý vụ việc, thậm chí gây chết người nhưng đều lo được.

Truy sát, chém chết Quân “xa lộ” rồi bỏ trốn

Khoảng 22 giờ 50 ngày 4-11-2019, nhóm khoảng 20 người được điều động mang theo hung khí đến quán karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức để tìm Quân “xa lộ”.

Nhóm giang hồ truy sát ông Quân được camera an ninh ghi lại. Ảnh: PLO

Lúc này, Võ Thùy Linh (32 tuổi) ngồi trên xe chạy theo sau. Ông Quân dường như đã biết được nhưng không hề sợ hãi bỏ chạy mà một mình cầm một cây sắt màu vàng, dài chừng 60cm đứng “nghênh địch” trước quán karaoke.

Thấy vậy, Lê Võ Thành Phương cầm dao tự chế dài 80cm xông vào chém. Bị chém trúng, ông Quân dùng cây sắt đánh trả rồi bỏ chạy xuống hầm để xe của quán.

Phương cùng với 7 đồng phạm truy sát ông Quân đến cuối hầm để xe, nấp bên hông một ô tô thì bị nhóm của Phương tấn công tiếp.

Nhóm bị can trong vụ việc tại phiên tòa xét xử hồi năm ngoái. Ảnh: PLO

Ông Quân dù bị thương nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy ngược lên dốc hầm thì tiếp tục bị truy sát và bị chém gục khi chạy vào một ngôi nhà gần đó.

Nhóm hung thủ sau đó tẩu thoát, vứt bỏ hung khí. Khi đến ngã tư MK, TP Thủ Đức thì gặp nhau. Tư kêu Linh kiếm xe chở khoảng 14 người tẩu thoát xuống Vũng Tàu.

Linh liền điện thoại thuê 2 ô tô và cùng xe của mình và xe của một thành viên trong nhóm chở khoảng 20 người xuống Vũng Tàu ăn nhậu.

Linh sau đó thuê biệt thự ở rồi dẫn đồng phạm mua quần áo, tẩu thoát ra Phan Thiết. Tại đây, Tư mượn Linh số tiền 60 triệu đồng đưa cho cả nhóm bỏ trốn.

Truy bắt...

Riêng tại TP Thủ Đức, ông Quân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong vào ngày 7-11-2019 do đa chấn thương.

Công an TP.HCM sau đó vào cuộc, điều tra, truy xét. Nhóm gây án nhanh chóng bị lần ra các manh mối và lộ diện.

Cảnh sát Campuchia hoàn tất việc dẫn giải Lý Văn Từ về Việt Nam. Ảnh: CA

Trong lúc này, ngày 5-11-2019, Tư gọi điện thoại “báo cáo” toàn bộ sự việc thì Tuyết nói không cần báo vì đã có người “báo cáo” trước rồi. Tuyết cũng kêu Tư trốn để mình lo chạy để Tư không liên quan đến vụ việc.

2 hôm sau, Tuyết điện thoại thông báo ông Quân đã chết và kêu Tư bỏ trốn ngay để mình “lo”.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Tuyết đã đưa số tiền 30 triệu đồng cho Tư và kêu cháu của mình 90 triệu đồng và kêu bù thêm 20 triệu để đưa thêm cho Tư bỏ trốn.

Tư cũng điện thoại nhiều lần cho Phạm Nhật Nam để xin tiền bỏ trốn. Nam chỉ đạo cho 2 người khác đưa hơn 100 triệu đồng. Tư sau đó lẩn trốn nhiều nơi từ Việt Nam sang Campuchia.

Đến ngày 9-11-2019, nhóm 7 người liên quan đến vụ việc đã đến Công an TP.HCM đầu thú. Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với những người này về tội giết người.

Võ Thùy Linh cùng các đồng phạm khác cũng bị bắt giam. Riêng Lý Văn Tư (46 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Thanh Tiền (hay còn gọi là “Tý chợ”) – 2 thành viên chủ chốt bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã.

Đến ngày 24-12-2021, Tư bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt.

Tại cơ quan điều tra, Võ Thùy Linh và Nguyễn Tiến Minh Tài khai là không liên quan vụ án, không kêu người đi chém ông Quân, không hứa hẹn... Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, nhóm này phải nhận tội.

Đến ngày 23-9-2022, cơ quan điều tra chuyển KLĐT bổ sung sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố 16 bị can trên, trong đó có bị can Lê Thị Tuyết.

Đến ngày 5-10, VKSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu CQĐT, yêu cầu trích xuất dữ liệu trong điện thoại di động của Tuyết. Tuy nhiên, Tuyết không cung cấp mật khẩu điện thoại và máy tính bảng.

Bà Linh với ngoại hình thay đổi bất ngờ tại phiên tòa xét xử hồi năm ngoái. Ảnh: PLO

Công an sau đó đã trích xuất được 110 tập tin âm thanh, 92 hình ảnh và 12 video trong máy tính bảng và đã gửi đi giám định.

VKSND TP.HCM cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ lời khai của một số người liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cũng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Tiền (hay còn gọi là “Tý chợ”), về tội giết người.

Giữa tháng 12-2021, TAND TP.HCM mở phiên xử và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ bảy vấn đề. Tòa yêu cầu làm rõ mối các quan hệ trong việc mua bán căn nhà, về việc ai là chủ sở hữu và thế chấp căn nhà này cho ngân hàng ra sao? Đáng chú ý là cần làm rõ mối quan hệ giữa Linh, bà Tuyết với Tư…

