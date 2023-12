(PLO)- Công an TP.HCM truy nã và truy tìm hai người trong vụ án giết người, xảy ra tại quán ốc trên đường Hồng Bàng, quận 6.

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 9-4-2022 tại quán ốc trên đường Hồng Bàng (phường 12, quận 6) do Nguyễn Mai Quốc Đông (19 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) và đồng phạm thực hiện.

Theo điều tra, hơn 0 giờ ngày 9-4, Đông có mâu thuẫn với nhân viên quán nhậu nên rủ Nguyễn Hoàng Long (hay còn gọi là Ba Lép, 27 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) và sáu người khác cầm theo hai dao tự chế, ba viên gạch tới “nói chuyện”.

Công an hiện đang truy nã Đông về tội giết người. Ảnh: HT

Nhóm này đi nhiều xe máy đến quán, cầm gạch đá, dao tự chế, cây chĩa chém nhiều nhát vào đầu, tay, bụng nạn nhân ĐML.

Sau khi gây án, nhóm Đông, Long và đồng phạm tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận 6.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can với Đông về tội giết người. Tuy nhiên, Đông bỏ trốn.

Do không xác định được bị can Đông hiện đang ở đâu nên ngày 30-8-2023, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã đối với người này về tội giết người.

Phòng PC02 cũng đang truy tìm với Nguyễn Hoàng Long vì liên quan vụ án giết người. Ảnh: HT

Cơ quan điều tra phát đi thông báo, bất kỳ người nào khi phát hiện bị can truy nã cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin có liên quan đến đối tượng truy nã cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để phục vụ việc truy bắt tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường cầu Kho, quận 1, TP.HCM, điện thoại: 0693187200.

Ngoài ra, Phòng PC02 cũng phát đi thông báo truy tìm với Nguyễn Hoàng Long (hay còn gọi là Ba Lép, 27 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) để điều tra về vụ án giết người nói trên.

Nguyễn Tân