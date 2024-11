Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết lộ trình trả hơn 1.200 tỉ tiền nợ thuế 07/11/2024 14:17

Mã chứng khoán PSH của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu gần đây đối mặt với nhiều biến động tiêu cực về tài chính và hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2024, công ty ghi nhận khoản lỗ 182,5 tỉ đồng, đối lập với mức lãi 11,2 tỉ đồng vào cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý 3-2024 cũng giảm mạnh, chỉ đạt 93,7 tỷ đồng, giảm 89,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ này được công ty giải thích là do doanh thu giảm và chi phí tài chính tăng cao so với năm trước. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 3-2024 tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất lần lượt âm 213 tỉ đồng và 182,5 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Nam Sông Hậu chỉ đạt 618,7 tỉ đồng doanh thu, giảm 88% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế âm 556,3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi 277,5 tỉ đồng.

Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu có mã cổ phiếu PSH đang bị hạn chế giao dịch từ ngày 23-10-2024. Ảnh: CHÂU ANH

Công ty đã đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 14.566 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 327 tỉ đồng, nhưng với kết quả hiện tại, việc đạt được mục tiêu này gần như không khả thi.

Về hoạt động trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PSH đang bị hạn chế giao dịch từ ngày 23-10-2024 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 45 ngày.

Mới đây, ngày 4-11, Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu đã có văn bản gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc giải trình, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 3-2024.

Theo văn bản này, công ty cho rằng đã ký kết Hợp đồng tín dụng với đối tác là Tổ chức tài chính Acuity Funding, đơn vị Hợp tác tài trợ vốn cho Công ty phát triển các dự án. Hiện, Công ty cơ bản đã hoàn tất cả thủ tục cho khoản vay, còn hoàn thiện một số hồ sơ công chứng các Hợp đồng thế chấp tài sản giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 2 với Tổ chức Acuity Funding, kế hoạch nguồn vay sẽ được giải ngân vào giữa Quý 4-2024.

Sau đó, công ty sẽ khắc phục hơn 1.200 tỉ đồng số tiền bị cưỡng chế thuế tại Hậu Giang và Cần Thơ vào tháng 12-2024. Còn hàng hóa gửi tại các kho trị giá hơn 200 tỉ được kiểm kê đầy đủ vào kỳ báo cáo soát xét bán niên 30-6-2024.

Người đại diện pháp luật PSH cho rằng sau khi khắc phục những vấn đề tồn đọng nêu trên thì các Cục thuế gỡ cưỡng chế hóa đơn, khi đó công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bán hàng đầy đủ theo quy định.