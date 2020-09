PNJ tặng thiết bị y tế cho các bệnh viện Quảng Nam, Quảng Trị

Ngày 11-9, Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho hay trong chiều ngày 10-9, đã trao tặng các thiết bị y tế cho một số bệnh viện tại Quảng Nam và Quảng Trị nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra những trang thiết bị y tế này cũng có thể dùng để điều trị các loại bệnh khác.

Các thiết bị y tế PNJ trao tặng đợt này bao gồm: Một bộ đặt nội khí quản có camera, 10 máy bơm tiêm điện, bốn máy đo đường huyết, tám máy khí dung, bốn máy hút dịch hai bình, hai máy đo huyết áp cơ, hai bộ đặt nội khí quản, một máy điện tim sáu kênh.



Đại diện PNJ trao các thiết bị y tế cho Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị. Ảnh: HA.

Các thiết bị này được trao cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi Phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị và Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị.

Ông Huỳnh Văn Tẩn (Giám đốc Truyền thông đối ngoại PNJ) cho biết: “Đây là hoạt động tiếp nối chiến dịch "Because We Care" được PNJ phát động từ giữa tháng 8 vừa qua. Các trang thiết bị y tế trao tặng đến các bệnh viện đợt này được mua từ số tiền do chính các cán bộ và nhân viên PNJ ủng hộ. Điều này thể hiện được tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của từng thành viên trong công ty chung tay góp phần giúp miền trung vượt qua đại dịch COVID-19".



PNJ trao tặng bộ đặt nội khí quản có camera cho Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Ảnh: HA.

Sau khi nhận các món quà đặc biệt có giá trị trên, đại diện các bệnh viện đã rất xúc động và cám ơn tấm lòng vàng của PNJ. Đồng thời cam kết đưa các thiết bị y tế vào phục vụ chăm sóc và điều trị, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Các bệnh viện cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ PNJ nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Trước đó, PNJ tiến hành trao tặng 9.500 ống sinh thiết xét nghiệm COVID-19 cho CDC Quảng Ngãi. Công ty cũng đã trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang nano bạc hỗ trợ cho khu cách ly tập trung tại trường THPT Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và khu cách ly thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Song song đó, PNJ đã hỗ trợ 200 bộ đồ bảo hộ, 5.500 khẩu trang, 250 chai sát khuẩn…chi viện kịp thời cho Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam, các khu cách ly của UBND huyện Hòa Vang và UBND phường Nại Hiên Đông (Đà Nẵng).