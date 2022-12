Đà Nẵng: Đẩy nhanh việc điều tra các vụ án do Ban Chỉ đạo PCTN chỉ đạo

(PLO)- Các cơ quan tố tụng đã kịp thời tham mưu trong việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án mà Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo PCTN) chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị liên ngành Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án nhân dân về rút kinh nghiệm giải quyết án hình sự năm 2022 vào ngày 1-12, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đánh giá cao kết quả công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng.

Tham mưu truy tố, xét xử nhiều vụ án

“Những kết quả, thành tích nổi bật của các cơ quan tố tụng hai cấp góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Giúp TP có sự ổn định và môi trường an toàn, tạo niềm tin cho nhân dân và du khách. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội”, ông Quảng nói.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, trong năm 2022, các cơ quan tố tụng TP đã chủ động, kịp thời tham mưu trong việc triển khai, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án mà Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo.

Ông Quảng cũng đề nghị liên ngành tư pháp TP tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND TP về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường, duy trì thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức họp liên ngành để giải quyết kịp thời những vụ án trọng điểm, các vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều vướng mắc nhằm phục vụ tốt tình hình chính trị tại địa phương.

“Các cơ quan thi hành tố tụng trên địa bàn TP cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04 ngày 9-2-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, ông Quảng yêu cầu.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra xét xử

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng, từng cơ quan cần đề cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác phối hợp, trọng tâm là giải quyết các vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc cũng như đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho biết, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp là một trong những khâu quan trọng trong việc giải quyết án hình sự, góp phần điều tra, truy tố, xét xử một cách nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, các cơ quan tiến hành tố tụng TP Đà Nẵng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết án hình sự ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đến thi hành án, đảm báo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội.

Trong thời gian tới, các cơ quan liên ngành tư pháp TP cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; cần tăng cường phối hợp, duy trì thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức họp liên ngành để giải quyết kịp thời những vụ án trọng điểm, các vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều vướng mắc nhằm phục vụ tốt tình hình chính trị tại địa phương.

Mới đây, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức phiên họp thứ hai. Đánh giá kết quả thực hiện, nhất là sáu vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến mới. Ban đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, qua đó đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần ổn định dư luận xã hội, pháp luật thực thi nghiêm minh, kịp thời. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã trình 14 nội dung cần thảo luận cho ý kiến thực hiện trong thời gian đến.

HOÀI AN