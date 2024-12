Đăng sai về sáp nhập tỉnh, chủ tài khoản Facebook ‘tích xanh’ bị phạt 12/12/2024 15:20

Ngày 12-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính LVT (36 tuổi, phóng viên) và NVM (36 tuổi, lao động tự do) do đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước.

Công an làm việc với NVM.

Trước đó, ngày 26-11, tài khoản Facbook có tích xanh của NVM (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đăng tải bài viết với nội dung: “Đây là thông tin Nhập tỉnh tui tải được trên mạng. Không biết có chính xác không” kèm hình ảnh được cho là của 31 đơn vị hành chính mới dựa trên việc sắp xếp, tách nhập của các tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp theo, ngày 28-11, tài khoản Facebook của LVT đăng tải các hình ảnh tương tự với nội dung “Kế hoạch sát nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương”.

Tài khoản Facebook của NVM đăng thông tin sau khi được công an mời làm việc.

Sau khi xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã mời M và T lên làm việc. Tại buổi làm việc, cả hai đều thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, mặc dù thông tin chưa kiểm chứng nhưng đã đăng tải trên Facbook cá nhân nhằm mục đích tăng lượng tương tác.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, hành vi của M và T đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 5 triệu đồng.