Đề nghị truy tố kẻ đầu độc chồng cùng 3 đứa trẻ bằng xyanua ở Đồng Nai 10/07/2025 20:45

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Theo bản kết luận điều tra, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của chồng Bích là anh Thế (40 tuổi) nên người phụ nữ này đã nảy sinh ý định tự tử.

Sau đó, Bích đã tìm mua chất độc xyanua thông qua mạng xã hội với giá 1 triệu đồng rồi về cất giấu trong nhà.

Trong thời gian này, quá trình Bích sống chung với chồng và gia đình nhà chồng thì phát sinh mẫu thuẫn nên đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc Xyanua.

Cụ thể, giận chồng thường xuyên bài bạc nợ nần nên Bích nảy sinh ý định giết chồng.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.

Biết chồng thường uống thuốc tây nên ngày 5-1-2023, Bích đã bỏ xyanua vào thuốc con nhộng. Sau khi anh Thế uống thì phải nhập viện với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Đến ngày 18-10-2023, anh Thế tử vong.

Đến cuối năm 2023, Bích có mâu thuẫn với em gái ruột là chị Trang liên quan đến tiền bạc. Vì vậy Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu Di (7 tuổi, con của em gái) để trả thù.

Ngày 1-1-2024, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu Di uống khiến cháu tử vong.

Trong quá trình sống chung với gia đình chị dâu là chị Nhiễu, Bích cũng xảy ra mâu thuẫn thù tức. Bích cho rằng vợ chồng chị Nhiễu hay để ý đến chuyện đời tư của Bích từ khi chồng chết. Vì vậy, ngày 25-5-2024, Bích đã đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu Nguyễn Hoài Nam (12 tuổi, con trai chị Nhiễu) uống và sau đó bé trai tử vong.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 22-6-2024, Bích tiếp tục pha chất độc vào một viên thuốc rồi đưa cho con lớn chị Nhiễu là Nguyễn Hoàng Bảo Thiên (19 tuổi, anh trai của Nam) uống khiến Thiên bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM).

Thiên được cấp cứu kịp thời với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%. Quá trình cấp cứu phát hiện trong dạ dày em Thiên có chất độc xyanua nên gia đình trình báo công an điều tra. Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Với hành vi giết người hàng loạt, có chủ đích và thủ đoạn tinh vi, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích không còn khả năng giáo dục, cảm hóa. Do đó, cần loại bỏ vĩnh viễn bị can này ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.