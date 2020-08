Ngày 3-8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát thông báo khẩn số 2 truy tìm những người tiếp xúc với BN614 (tên LTTN, ngụ đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng).

Theo thông báo, BN614 là quản đốc phân xưởng B Công ty giày Rieker Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), trực tiếp quản lý tám dây chuyền với khoảng 400 công nhân.

Từ ngày 17-7 đến lúc 8 giờ 15 ngày 28-7, BN614 thường xuyên đi làm tại Công ty giày Rieker.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn thông báo khẩn, những ai tiếp xúc với chị N. và làm việc tại các dây chuyền do chị N. quản lý ở công ty này liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để khai báo và được hỗ trợ.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn đã phát thông báo khẩn số 1, truy tìm những người từng đến dự đám cưới tại nhà hàng Happy Palace.

Vào ngày 26-7, BN507 (ngụ đường Phan Huy Ích, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà nẵng) có đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace tại khu phố mới, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Tính đến sáng 3-8, Quảng Nam ghi nhận 34 ca nhiễm COVID-19 mới (kể từ BN416 được công bố tại TP Đà Nẵng).

Hiện nay, các địa phương gồm TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn (Quảng Nam) đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16.