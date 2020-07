Quảng Ngãi yêu cầu người dân từ Đà Nẵng khai báo y tế

Ngày 26-7, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản thông báo người dân tỉnh này đã đi đến một số nơi ở TP Đà Nẵng liên hệ với y tế địa phương để khai báo y tế, khám sức khoẻ và theo dõi tại nhà.

Cụ thể, các địa điểm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi liệt kê gồm: Trung Tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (đường 2-9 vào ngày 18-7); đến thăm bà con hoặc công việc tại khu vực tổ 58, phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiễu, TP Đà Nẵng).

Những địa điểm nêu trên được xác định nằm trong hành trình di chuyển của BN 416 trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. BN 416 là ca bệnh đầu tiên được phát hiện sau 99 ngày không ghi nhận ca dương tính mới trong cộng đồng.

Sáng nay, TP Đà Nẵng vừa phát hiện thêm ca COVID-19 mới (BN 418) lây lan trong cộng đồng, ca nhiễm này chưa xác định được nguồn lây.

BN 418 là nam, 61 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm 25-7.