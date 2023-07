Diễn biến mới 'đại án' 300 tỉ liên quan đến 1 ngân hàng ở Cần Thơ

(PLO)- Công an TP Cần Thơ xác định ba bị can Hải, Liệu, Nhân phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra là hơn 303,6 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa có Kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cần Thơ.

Trong bản Kết luận điều tra mới nhất này, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố sáu bị can. Đó là: Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (cựu giám đốc, cựu phó giám đốc và cựu trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc công ty TNHH MTV NTS Tây Nam), Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt (giám đốc và trưởng ban kiểm soát công ty TNHH Tân Tiến).

Các bị can nói trên bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999. Cơ quan An ninh điều tra cũng xác định số tiền thiệt hại trong vụ án là hơn 303,6 tỉ đồng.

Hồi tháng 1-2022, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên cả sáu bị cáo không phạm tội. Sau đó, VKSND cùng cấp có kháng nghị, đề nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại. Đến tháng 8-2022, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND TP Cần Thơ truy tố, xét xử lại.

Theo bản Kết luận mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ quy kết bị can Hải với vai trò là giám đốc Agribank Cần Thơ đã thông đồng, câu kết với hai bị can Liệu, Nhân. Từ đó, đã bàn bạc, khởi xướng cùng giữ vai trò chủ mưu, cố ý thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài đối với nhiều khoản vay.

Cả ba bị can chỉ đạo cho nhân viên, cấp dưới của mình thực hiện hành vi trái pháp luật, bất chấp hậu quả xảy ra. Do đó, cả ba phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra cho Agribank Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, bị can Hải đã tin tưởng bị can Nhân có mối quan hệ xã hội rộng tại đại phương, gia đình có kinh nghiệm kinh doanh về thủy sản và tin tưởng vào dự án của Nhân. Cạnh đó, Hải mới lên làm giám đốc nên muốn tăng trưởng tín dụng cho Agribank Cần Thơ, đồng thời được Nhân hứa cho đất... Từ đó, Hải đã bỏ qua các quy định của pháp luật về cho vay, nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Công ty Tây Nam vay vốn, giải ngân và hỗ trợ lãi suất cho Công ty Tây Nam sai quy định.

Trong quá trình cho vay, Hải lại tiếp tục câu kết với các bị can trong vụ án nâng khống giá trị tài sản thế chấp, chỉ đạo cho vay vốn, giải ngân sai quy định các khoản vay nhằm che đậy sai phạm của bản thân và đồng bọn. Hành vi trên đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank Việt Nam.

Đối với bị can Nhân, dù bản thân chưa đủ năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án, nhưng lợi dụng chính sách của nhà nước rồi thông đồng, câu kết với Hải, Liệu và Tuấn Anh lập hồ sơ khống cho Công ty Tây Nam vay vốn. Cạnh đó, nâng khống giá trị tài sản thế chấp, nâng khống dự toán giá trị máy móc, thiết bị cấp đông để được giải ngân số tiền lớn và hưởng hỗ trợ lãi suất nhiều hơn.

Tuy nhiên, bị can đã lấy tiền này đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm lấy lãi, sử dụng mục đích cá nhân... Đến khi không còn tiền để thực hiện dự án, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tiếp tục bàn bạc với các bị can lập hồ sơ khống, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để có tiền tiếp tục đầu tư vào dự án. Khi được giải ngân, Nhân chỉ sử dụng một phần tiền để thực hiện dự án, còn lại sử dụng sai mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

CHÂU ANH - HẢI DƯƠNG