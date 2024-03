Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống sinh tố mỗi ngày?

Vì vậy, nếu bạn kết hợp nhiều loại rau, trái cây, hạt, quả hạch và các thành phần dinh dưỡng khác, sinh tố của bạn có thể trở thành một trong những phần lành mạnh nhất mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải nhận thức được một số rủi ro tiềm ẩn khi chế biến món sinh tố của mình với những thành phần không phù hợp, chẳng hạn như hàm lượng calo và đường quá cao.

Sinh tố thường chứa nhiều loại trái cây và rau quả, cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu cần thiết cho sức khỏe và tinh thần tổng thể.

Nếu bạn đang muốn bổ sung nhiều rau hơn vào bữa ăn hàng ngày của mình việc uống sinh tố cũng là lựa chọn hoàn hảo cho việc này.

Uống sinh tố nó có thể giúp cải thiện khả năng tiêu hóa của bạn nếu thường xuyên uống sinh tố giàu chất xơ. Để bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào sinh tố bằng cách thêm các nguyên liệu như quả mọng, hạt chia, táo, yến mạch, cacao, hạnh nhân hoặc bơ...

Uống sinh tố mỗi ngày có thể cho phép bạn tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch hơn. Ví dụ, vitamin C được biết là giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Kẽm là một chất dinh dưỡng quan trọng khác giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Một số người uống sinh tố như một phần của kế hoạch giảm cân hoặc quản lý cân nặng. Bởi hầu hết các loại sinh tố đều có hàm lượng calo thấp, chất dinh dưỡng cao.

Uống sinh tố hàng ngày có khả năng cải thiện sức khỏe làn da của bạn. Ví dụ, các loại thực phẩm như quả óc chó, hạnh nhân và bơ chứa chất béo lành mạnh có liên quan đến sức khỏe làn da tốt hơn và các loại trái cây như dâu tây và kiwi chứa vitamin C, một chất dinh dưỡng có liên quan đến làn da mịn màng hơn và ít nếp nhăn hơn.

Có những thực phẩm và đồ uống tự nhiên, ngoài cà phê và nước tăng lực có thể cung cấp cho bạn năng lượng bền vững suốt cả ngày và nhiều món trong số này có thể được cho vào sinh tố.

Các loại thực phẩm như sữa chua, các loại hạt, chuối, yến mạch, quả bơ, quả mọng và bột matcha là những nguyên liệu sinh tố phổ biến có thể tăng cường năng lượng và khiến bạn cảm thấy trẻ hóa suốt thời gian còn lại trong ngày.

Nhiều loại sinh tố mua ở cửa hàng có nhiều đường bổ sung dưới dạng các thành phần như xi-rô cây phong hay mật ong. Những thành phần này không gây hại với số lượng nhỏ hơn, nhưng khi bạn không phải là người làm sinh tố, việc kiểm soát lượng sử dụng của từng thành phần sẽ khó hơn rất nhiều.

Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ sinh tố nhiều đường nhưng không chứa nhiều chất xơ hoặc protein, lượng đường trong máu của bạn có thể tăng đột biến và rất có thể bạn sẽ cảm thấy đói và không hài lòng.

Nếu bạn không quen ăn nhiều chất xơ, cơ thể bạn có thể phản ứng với đồ uống giàu chất xơ và gây đầy hơi hoặc chướng bụng vì cách nó làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột của bạn.

Nếu bạn làm sinh tố cho bữa sáng nhưng không sử dụng đủ chất đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh thì đồ uống có thể cung cấp lượng calo không đủ để duy trì hoạt động của bạn.

Nói tóm lại, sinh tố mang lại một số lợi ích cùng với một số nhược điểm tiềm ẩn, nhưng tác động tổng thể của chúng đối với sức khỏe của bạn phần lớn phụ thuộc vào những gì bạn cho vào món sinh tố của mình.

