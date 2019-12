Dân lại kêu cứu vì tường chắn khổng lồ trái phép

Xây cao gấp 4 lần so với giấy phép Tháng 10-2017, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang thi công dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh. Trong đó, tường chắn bao quanh dự án được xây cao 4 m, có kết cấu bằng đá chẻ, cách nhà dân ít nhất 7 m. Tháng 4-2018, chủ đầu tư bắt đầu xây dựng tường chắn với việc xây cao gấp bốn lần so với giấy phép, tức cao đến 16 m, tự thay đổi kết cấu bằng bê tông, gạch; nhiều đoạn cách nhà dân chưa được… 20 cm. Tháng 9-2018, khi tường thành khổng lồ sắp hoàn thành, Sở Xây dựng mới xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư do thi công sai giấy phép, buộc dừng thi công, đồng thời yêu cầu bổ sung hồ sơ, điều chỉnh thiết kế. Từ tháng 1-2019, nhiều đoạn của tường chắn dự án Marina Hill ngày càng bung ra, vỡ đổ xuống khu vực nhà dân và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. UBND xã Vĩnh Ngọc buộc sơ tán khẩn cấp 17 hộ gia đình có nhà gần tường chắn, đến ở tạm nơi khác.