EVNGENCO1 vận hành hồ chứa an toàn mùa mưa lũ

Các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động trong công tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa, đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Các đơn vị thủy điện của EVNGENCO1 luôn chủ động trong công tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa.



Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết trong tháng 10, công tác cung ứng than của các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu cho vận hành và nâng tồn kho. Lưu lượng nước về các hồ tốt, đặc biệt là Sông Tranh 2, Đại Ninh và Đa Nhim. Nhờ vậy, các nhà máy thủy điện và một số tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định. Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 10 là 2.131 triệu kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2020, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 31.252 triệu kWh, bằng 106,1% kế hoạch 10 tháng và 81,4% kế hoạch năm EVN giao.

Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng, các đơn vị thủy điện, nhiệt điện đã tổ chức tốt và hoàn thành tiểu tu, đại tu theo kế hoạch, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành đại tu tổ máy S1 vượt kế hoạch gần 2 ngày.

Nhân viên Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (Thanh Hóa) đại tu tổ máy S1.



Công tác cung cấp than ở nhiệt điện đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và nâng tồn kho tại các nhà máy, đảm bảo an toàn cho các tháng cuối năm và mùa khô 2021. Tính đến ngày 31-10, lượng than tồn kho tại các nhà máy đạt trên 90% so với thiết kế.

Về đầu tư xây dựng, giá trị khối lượng thực hiện của EVNGENCO1 tháng 10-2020 đạt trên 294 tỉ đồng. Lũy kế 10 tháng, giá trị khối lượng ước thực hiện đạt 72,66% và giá trị giải ngân đạt 72,75% kế hoạch năm.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị thực hiện của dự án 10 tháng đạt trên 685,3 tỉ đồng (tương đương 31,99% kế hoạch năm); giá trị giải ngân ước đạt trên 651 tỉ đồng (tương đương 30,4% kế hoạch năm). Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục theo quy định.

Về công tác cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Tổng công ty đang tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thành công tác xác định giá đất phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

EVNGENCO1 cho biết thời gian tới, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao, từ đó đảm bảo vượt sản lượng kế hoạch được giao, vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo năng lực cung ứng điện. Các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động trong công tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa, đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, EVNGENCO1 đặt mục tiêu cung ứng đủ than cho vận hành, nâng tồn kho các tháng cuối năm 2020 và đảm bảo an toàn cho vận hành mùa khô 2021; tiếp tục nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Duyên Hải, phấn đấu trung bình đạt 30 ngàn tấn/ngày.

EVNGENCO1 tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ, thông hầm trong tháng 11-2020.