Xử lý dứt điểm các tồn tại dự án BOT để thu hút đầu tư

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ GTVT truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về bảo đảm an ninh, trật tự các trạm thu phí trên Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tải khẩn trương xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân.



Nhiều tài xế dừng xe khu vực trạm làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, ông Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan có biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập tại các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT ngành giao thông vận tải để tiếp tục thu hút đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực này.

Liên quan đến dự án này, Bộ GTVT cũng vừa có văn bản gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, trước khi tiến hành triển khai thu phí, Bộ GTVT đã làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình thống nhất phương án thu phí theo các quy định của pháp luật. Với mục đích đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng dịch vụ, phương án thu phí.

Trong đó, tính đến việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ cho các đối tượng là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện có đăng kí hộ khẩu thường trú, có đăng kí kinh doanh trong phạm vi có bán kính 5km xung quanh trạm thu phí.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã chấp thuận cho Nhà đầu tư, Công ty TNHH BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình thực hiện thu phí hoàn vốn cho dự án từ ngày 3-5. Đồng thời, chỉ đạo Nhà đầu tư, Công ty TNHH BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình thực hiện việc công khai minh bạch phương án thu phí, niêm yết giá vé theo quy định của Luật giá, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Ngay sau khi Công ty TNHH BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình tiến hành thu phí, đã xảy ra việc một số đối tượng lôi kéo tụ tập đông người đến để cản trở công tác thu phí bằng hình thức dừng đỗ xe, tắt máy trái quy định tại tất cả các làn thu phí gây ùn tắc giao thông kéo dài và mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí. Sau khi đối thoại công tác thu phí trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trong các ngày 10,11-6 vừa qua, việc cản trở công tác thu phí lại tiếp tục diễn ra. Đây là các hành vi cố tình cản trở giao thông, gây rối làm mất an ninh trật tự.

“Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh Hòa Bình tăng cường lực lượng và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh nguy cơ lan rộng ra các trạm thu phí khác…”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Ngày 19-6, trao đổi với PLO, ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp dự án), cho biết hiện nay một số tài xế vẫn tiếp tục cản trở việc thu phí. Vì vậy, ông Bát rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết triệt để vấn đề này để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.