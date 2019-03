Hà Nội bêu tên 43 công trình vi phạm xây dựng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phát hiện, làm rõ từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được.

Theo công bố của Sở Xây dựng thì quận Hoàn Kiếm là địa phương đứng đầu danh sách có nhiều công trình vi phạm xây dựng còn tồn đọng với 8 trường hợp chưa được xử lý triệt để. Tiếp đến là quận Hai Bà Trưng (7 trường hợp); quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì (5 trường hợp); quận Ba Đình; Tây Hồ, Sóc Sơn, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông…



Đáng chú ý, trong danh sách này một loạt công trình chung cư, cao ốc có sai phạm về trật tự xây dựng khủng đã được báo chí nhắc đến nhiều lần như: Cao ốc 8B Lê Trực do Công ty Cổ phần May Lê Trực làm chủ đầu tư; Chung cư 93 Lò Đúc do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô làm chủ đầu tư; Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City của Công ty TNHH Hòa Bình; Dự án nhà ở thấp tầng 108 Nguyễn Trãi do Công ty TNHH MTV Quản lý và PTN Hà Nội làm chủ đầu tư…



Sai phạm tại cao ốc 8B Lê Trực (quận Ba Đình) 4 năm vẫn chưa xử lý xong

Tất cả những công trình trên đều được phát hiện có sai phạm, vi phạm pháp luật về xây dựng từ những năm 2015-2016. Cụ thể như công trình 8B – Lê Trực, cho đến nay đã 4 năm vẫn chưa thực hiện “cắt ngọn” xong phần công trình vi phạm về trật tự xây dựng. Hay như sai phạm tại chung cư Hòa Bình Green City, cơ quan chức năng đã chỉ rõ đơn vị này xây dựng 2 ngôi chùa không phép trên nóc toà nhà (tầng 27) từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm…



Trước đó ngày 18-3, UBND TP Hà Nội đã phải ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên điạ bàn để siết chặt kỷ cương, pháp luật về xây dựng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-4.

Theo đó, những cơ quan, đơn vị, cá nhân buông lỏng trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, hoặc có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho sai phạm sẽ bị xử lý hành chính, kỷ luật theo quy định hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định này cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội phải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở những sai phạm về trật tự xây dựng của các tổ chức cá nhân.