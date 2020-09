Kiến nghị mới nhất về sát hạch, đào tạo bằng lái

Hiệp Hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM vừa gửi tới đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ý kiến đóng góp về hai dự thảo Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn (TTAT) GTĐB.

Theo đó, Hiệp hội cho rằng việc tách Luật GTĐB và Luật Bảo đảm TTATGTĐB là không cần thiết vì trong hai dự luật có quá nhiều điểm trùng lắp nhau từ giải thích từ ngữ cho đến các nội dung quy định bên trong.



Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Công an cần nêu rõ cơ sở cho rằng việc đào tạo, sát hạch GPLX sẽ tốt hơn Bộ GTVT. Ảnh: TN

“Đồng thời hiệp hội đề nghị, nếu Quốc hội đánh giá thấy cần giao cho ngành Công an cấp giấy phép lái xe (GPLX) thì cứ giao chứ không vì chuyện đó mà tách làm hai luật”- văn bản của Hiệp hội nêu rõ quan điểm.

Ngoài ra, Hiệp hội đề xuất không nên giao công tác này cho ngành Công an vì nhiều lý do.

Cụ thể, theo hiệp hội, kết quả thực hiện công tác sát hạch và cấp GPLX đang được Bộ GTVT làm tốt, đặc biệt là khâu xã hội hóa các dịch vụ liên quan đến công tác này. Theo đó, việc giao công tác đào tạo, sát hạch GPLX về ngành Công an là tái diễn tình trạng vừa “đá bóng vừa thổi còi”. Ngành Công an là ngành bán quân sự chỉ nên đảm nhận những công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ mang tính an ninh, quân sự.

Đồng thời, Hiệp hội cho rằng giao công tác này cho ngành dân sự Bộ GTVT chính là giúp cho việc kiểm tra, giám sát tốt hơn. Trong khi đó công tác này ở ngành Công an chỉ có sự giám sát của cấp trên là chủ yếu, còn nếu ở ngành GTVT thì ngoài sự giám sát của cấp trên còn có sự giám sát chặt chẽ của ngành Công an, ít để xảy ra sai phạm hơn.

“Vì lẽ đó, chúng tôi mạnh dạn đề nghị nên quy định ngược lại, công tác đăng ký quản lý xe đang ở ngành Công an nên giao về ngành GTVT quản lý để nhằm tách bạch chức năng giữa một ngành thực hiện (ngành GTVT) và một ngành khác kiểm tra (ngành Công an)”- Ths Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội này đề xuất.

Cũng liên quan đến vấn đề này, TS Nguyễn Văn Tiến, Phó Trường khoa Dân sự - ĐH Luật TP.HCM cho rằng không nên giao lĩnh vực sát hạch, đào tạo GPLX cho ngành Công an.

Trong đó TS Tiến nêu: Bộ Công an vừa là người kiểm tra bằng, xử phạt, vừa là cấp bằng, nghĩa là cùng một lúc có tới hai chức năng trái ngược nhau. Đồng thời, hiện nay việc này đang do Bộ GTVT quản lý chưa có gì bất ổn. Trước đây, không tự nhiên mà Quốc Hội lại giao cho việc dạy và cấp GPLX từ Bộ Công an cho Bộ GTVT.

“Phải có tổng kết, có đánh giá cụ thể bằng con số rằng Bộ GTVT quản lý không tốt và Bộ Công an cũng thuyết trình được họ làm tốt hơn các vấn đề này, như vậy mới có tính thuyết phục người dân”- TS Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

TS Tiến cũng đặt câu hỏi: Nếu giao cho Bộ Công an sát hạch, đào tạo GPLX, thì các Trung tâm, cơ sở dạy lái xe hiện nay sẽ xử lý như thế nào? Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực họ đã đầu tư phải xử lý ra sao?