Cảnh báo khẩn cấp: Chất lượng không khí Hà Nội ở mức nguy hại

Chuyên gia nói:"không phải do nghịch nhiệt" Trao đổi với PV, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, đánh giá những ngày qua chất lượng không khí của Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ, tuy nhiên đến ngày 12-11 thì lên tới mức cảnh báo tím và nâu là rất bất thường. Theo TS Tùng, các cơ quan chức năng cần phải tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp quyết liệt vì ô nhiễm không khí của Hà Nội đã đến mức báo động. Nhiều tháng qua liên tục có các đợt cảnh báo từ xấu đến nguy hại. “Một số người cho rằng ô nhiễm không khí ở Hà Nội do nghịch nhiệt nhưng tôi nghĩ không phải như vậy. Bởi nồng độ bụi mịn PM 2.5 luôn duy trì ở mức cao trong cả ngày, cao hơn vào buổi sáng. Nếu do nghịch nhiệt thì nồng độ bụi mịn lúc giảm xuống sẽ giảm ngay” - ông nói. Đồng thời TS Tùng nhấn mạnh vấn đề chính là không được quên các nguồn gây ô nhiễm do chính con người gây nên, không nên xoáy vào chuyện nghịch nhiệt. Ô nhiễm không khí của Hà Nội đã ở mức báo động, tần suất chất lượng không khí xuống thấp ngày càng nhiều. Vì vậy cần có hành động cương quyết trong cải thiện chất lượng không khí cho thủ đô.