Cảnh báo sắp có mưa dông, gió, lốc ở Nam Bộ

Theo Đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ từ ngày 8 đến ngày 11-5, khu vực Nam Bộ vẫn còn nắng nóng, song có thể xảy ra mưa dông vào chiều tối. Trong đó, có khoảng 2/3 các tỉnh khu vực Nam Bộ có mưa buổi chiều, trong đó có TP.HCM. Trọng tâm mưa to có thể xảy ra tại Đông Nam Bộ, khả năng có dông, lốc, gió giật.



Mưa lớn diễn ra tại Thủ Đức. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Nguyên nhân xuất hiện mưa dông vào buổi chiều là do trục rãnh áp thấp bị nén lùi xuống phía nam trong khi gió tây nam có cường độ mạnh từ tầng thấp đến độ cao 6.000 m, tạo nên hội tụ ẩm gây mưa, dông.

Sau ngày 12-5, nắng nóng có thể quay trở lại nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. Mặc dù có mưa nhưng nắng nóng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi với với mức nhiệt khoảng 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trước đó, chiều tối 7-5 TP.HCM xuất hiện mưa to. Cụ thể, lượng mưa đo được ở Thủ Đức là 23 mm, Nhà Bè 8 mm,.... Trong thời điểm xuất hiện mưa, nhiệt độ tại TP.HCM vẫn còn khá cao, khoảng 37 độ C.