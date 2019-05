TP.HCM sẽ làm 103 hồ điều tiết chống ngập

TP.HCM đã giảm bao nhiêu điểm ngập? Chiều cùng ngày, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đã có buổi giám sát về tiến độ các dự án chống ngập tại Sở Xây dựng TP. Tại buổi giám sát, đại diện Sở Xây dựng TP báo cáo năm 2008, trên địa bàn TP tồn tại 126 tuyến đường có điểm ngập do mưa. Đến cuối năm 2015, TP còn 40 tuyến đường ngập, trong đó có 17 tuyến đường thường xuyên ngập mỗi khi mưa và 23 tuyến đường ngập được xử lý bằng giải pháp cấp bách trước đây, cần tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh. Về chương trình giảm ngập giai đoạn 2016-2020, kết quả đạt được như sau: Đến hết năm 2018 đã giải quyết được 22 tuyến ngập do mưa trên các tuyến đường trục chính, đạt 59,46% so với chỉ tiêu; giải quyết được 151 tuyến đường, hẻm ngập do quận/huyện quản lý, đạt 84,35% so với chỉ tiêu. Về xóa giảm ngập do triều, đã giải quyết được bốn tuyến đường, đạt 44,4%. Đồng thời TP đang triển khai dự án chống ngập do triều, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập của bốn tuyến và dự án bờ tả sông Sài Gòn sau khi hoàn thành sẽ giải quyết một tuyến còn lại.