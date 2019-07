Nghệ An chậm phân xử vụ bơm nước sông Đào làm nước máy bán

Cho đến chiều 29-7, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa phân xử được vụ việc buộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An mua toàn bộ nước thô bơm từ sông Lam hay cho bơm cả nước sông Đào (một nhánh hạ nguồn của sông Lam) để sản xuất nước sạch (nước máy) bán cho dân.

Chênh lệch 1.000 đồng/m3 nước thô nhưng chậm hoàn trả cho dân

Thời gian qua, dư luận ở TP Vinh xôn xao bởi thông tin Công ty CP Cấp nước Nghệ An bơm nước sông Đào để sản xuất nước máy, bán cho người dân. Người dân lo ngại nước sông Đào ô nhiễm dẫn đến chất lượng nước máy không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong khi năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam lắp đường ống bơm nước thô từ sông Lam về TP Vinh cung cấp nước thô cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An (công ty Nghệ An) sản xuất nước máy. Hiện giá nguồn nước thô này đang là 1.950 đồng/m3 còn nước máy thành phẩm được bán giá trung bình là 11.200 đồng/m3.



Trạm bơm tại Cầu Mượu hút nước sông Đào của Công ty CP Cấp nước Nghệ An

Hiện Công ty Nghệ An không còn mua 100% nước thô sông Lam nữa mà bơm cả nước sông Đào để súc rửa đường ống và sản xuất nước máy. Việc bơm nước sông Đào (nước cung cấp thủy lợi) chỉ phải trả khoảng 900 đồng/m3 nước thô cho Công ty Thủy lợi Nam Nghệ An, như vậy chênh lệnh giá nước đầu vào khoảng 1.000 đồng. Tuy nhiên người dân lại không được giảm giá nước.



Lý giải điều này, ông Hoàng Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Nghệ An cho rằng: “Phần chênh lệch sau này theo chỉ đạo tham mưu của tỉnh Nghệ An là công ty sẽ hoàn trả lại tiền chênh lệch nước thô. Chúng tôi chỉ chờ ý kiến chỉ đạo của Sở Tài chính và UBND tỉnh Nghệ An để trả lại tiền cho dân”

Theo ông Hải, nguồn nước lấy từ sông Đào chỉ cung cấp cho người dân vùng phụ cận bởi đi theo mạng đường ống nhưng sẽ hoàn trả tiền chung cho toàn bộ 90.000 khách hàng dùng nước máy (TP Vinh và các huyện) bởi “không thể tách riêng để trả tiền cho dân được”.

Giá nước thô từ Sông Lam sẽ hạ xuống 650 đồng/m3 ?



Đường ống dài hơn 14 km hút nước sông Lam của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam

Về việc người dân mong muốn được dùng nước sông Lam để yên tâm hơn, ông Hải thông tin đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp quyền bơm nước sông Đào để sản xuất nước máy. Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận “nước sông Lam đảm bảo hơn”.

Trong khi hợp đồng cung cấp nước sông Lam của hai bên công ty chưa được ký kết lại, ông Nguyễn Thế Tiến, Giám đốc Công ty Sông Lam cho biết: “Đầu tháng 7-2019, Công ty Nghệ An có mời chúng tôi họp để đàm phán giá cả để ký lại hợp đồng nhưng hai bên chưa thống nhất được các điều khoản. Từ 27- 4, nhà máy nước máy Cầu Bạch họ ngừng lấy nước sông Lam của chúng tôi để bơm lấy nước sông Đào. Còn nhà máy nước máy Cầu Mượu thì ngưng lấy nước của chúng tôi từ 0 giờ đên 6 giờ sáng. So với năm trước, Công ty Nghệ An đã giảm mua nước thô từ sông Lam từ 40 đến 45%”.

Hiện Công ty Nghệ An đã trình xin UBND tỉnh lắp riêng đường ống bơm nước sông Lam để sản xuất nước máy và cam kết giá nước thô chỉ 650 đồng/m3. Việc này hiện chưa được tỉnh chấp thuận.