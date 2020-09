Nút giao An Sương cần có thêm nhiều cầu bộ hành

Sáng 19-9, nút giao An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn) chính thức được khánh thành. Theo đó, nút giao An Sương trở thành nút giao thông ba tầng, xóa bỏ tình trạng xung đột, ùn tắc giao thông tồn tại nhiều năm nay.

Người dân qua đường rất khó khăn

Theo ghi nhận của PV PLO, tại buổi lễ khánh thành nút giao An Sương, tình hình giao thông ổn định với nhiều luồng xe ô tô và không còn xung đột giao thông như trước.

Trong đó, lượng lớn ô tô, xe máy di chuyển theo làn xe theo hầm chui hoặc di chuyển theo hướng Quốc lộ 1 rất trật tự.



Người dân muốn băng qua Quốc lộ 22 khá khó khăn. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trên Quốc lộ 22 đoạn trước hầm chui An Sương, người dân có nhu cầu di chuyển qua bến xe An Sương rất lớn, tuy nhiên tại đây chưa có cầu bộ hành. Do vậy, người dân muốn đi bộ qua đường phải di chuyển xuống giao lộ Quốc lộ 22 – Nguyễn Ánh Thủ hoặc đi bộ lên vòng xoay An Sương. Điều này mất khá nhiều thời gian.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương cho rằng TP cần sớm xây dựng thêm nhiều cầu bộ hành kết nối với bến xe An Sương, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cầu bộ hành cũng sẽ giúp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện và người đi đường.

Sớm nghiên cứu xây cầu bộ hành

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP, cho biết dự án hầm chui An Sương đã giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông, điểm đen về giao thông của TP trong nhiều năm.

“Chúng ta phải mất 20 năm để hoàn thành được một nút giao như hiện nay. Đó là nỗ lực lớn của cả tập thể từ tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và Ban Giao thông, quận 12, huyện Hóc Môn.

Đặc biệt, dự án thành công như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp của người dân TP, người dân vùng ven dự án. Trong đó, có nhiều người dân sẵn sàng chấp nhận ra đi để bàn giao mặt bằng, triển khai dự án. Cũng có nhiều bà con ở đây gặp khó khăn về việc làm, đời sống nhưng tất cả đều vì mục tiêu chung. Cho phép tôi thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bà con đã hy sinh vì mục đích chung” - ông Hoan phát biểu.



Hiện Quốc lộ 22 đã có một cây cầu bộ hành. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định vẫn còn nhiều điều phải làm. Hoàn thành nút giao là thành công lớn nhưng bà con sẽ còn khó khăn trong đi lại. TP cần tính toán đến phương án mở lối đi bộ cho người dân thuận tiện sinh hoạt và làm việc.

“Tôi đề nghị các đồng chí sớm tham mưu, giải quyết vướng mắc để thúc đẩy dự án đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường Vành đai 3 và một số dự án ở Hóc Môn, quận 12. Mục tiêu là đưa toàn bộ giao thông hạ tầng hoàn chỉnh kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp được thông suốt, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội” - ông nhấn mạnh.

Ông Hoan cho rằng hiện nay bất cứ dự án nào cũng có thể bị vướng mặt bằng song tất cả phải tạo được sự đồng thuận của người dân. Chính sách vừa phải tốt, phù hợp với quy định pháp luật vừa phù hợp với thực tế để người dân sẵn sàng đóng góp với TP.

Ông kì vọng những năm tới công tác giải phóng mặt bằng sẽ khả thi hơn, chỉn chu hơn và nhận được sự chấp thuận của người dân, tạo đà phát triển kinh tế.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông), cho biết Ban sẽ tiếp tục phối hợp với Sở GTVT để nghiên cứu xây dựng thêm một cây cầu bộ hành hoặc hầm đi bộ để người dân đi lại qua Quốc lộ 22 được thuận tiện. Đồng thời, tại khu vực này sắp tới Ban Giao thông cũng sẽ tiếp tục cải tạo Quốc lộ 22. Cụ thể là làm cầu vượt cho giao lộ Quốc lộ 22-Nguyễn Ánh Thủ-Nguyễn Văn Bứa.