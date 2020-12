Sẽ có cơ chế mới cho điện mặt trời

Điện phải được mua theo giá thị trường

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cho rằng điện mặt trời đang có giá ưu đãi, nếu tiếp tục có cơ chế giá theo như QĐ 13 thì EVN sẽ khó có nguồn bù cho khoản chênh lệnh mà Nhà nước đã có giá ưu đãi khuyến khích năng lượng mặt trời.

“Giá mua điện mặt trời cao hơn nhiều so với giá bán và so với nhu cầu nên EVN không thể nào có nguồn bù đắp. Với mức giá ưu đãi như thế thì việc bán ra là lỗ nên Nhà nước cũng chỉ có thể ưu đãi trong một khoảng thời gian nhất định, địa bàn cụ thể, không thể nào kéo dài ưu đãi, khuyến khích suốt đời được” - PGS-TS Đinh Trọng Thịnh bày tỏ ý kiến.

Ông Thịnh cũng cho rằng thời gian vừa qua các DN điện khác như nhiệt điện, thủy điện đều cảm thấy bất bình đẳng trong cạnh tranh. Do đó, đã đến lúc Nhà nước đưa ngành điện phát triển theo kinh tế thị trường. Mà để làm được thì việc đầu tiên là điện phải được mua theo giá thị trường.

Về cơ chế giá cho điện mặt trời thời gian tới, ông Thịnh cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự nghiên cứu để xem xét việc phát triển điện mặt trời thế nào cho phù hợp với tổng thể quy hoạch phát triển điện năng nói chung.

Đặc biệt là việc xử lý các phế thải của điện mặt trời như pin, các biện pháp để đảm bảo năng lượng sạch và vệ sinh môi trường về lâu về dài. Đồng thời cũng cần xem xét giá bán điện để tính chi phí mua điện cho hợp lý. Vì mua điện xong cũng cần chi phí cho truyền tải điện, cho phân phối điện, chi phí quản lý... như vậy mới định ra được mức giá chung cho các ngành năng lượng, kể cả năng lượng mặt trời hay điện gió, điện than, thủy điện...

Ông Thịnh cho rằng các dự án điện mặt trời hiện nay cần phải tính toán giảm thấp các chi phí, hạ giá thành mới có thể cạnh tranh. “ĐMTAM là tận dụng diện tích, tận dụng bề mặt nên rõ ràng phải tính giá khác chứ không thể tính với giá cao ngất ngưởng như trước đây. Bản thân các DN này phải hạ giá thành để đáp ứng các nhu cầu ở mức bình quân chung. Chúng ta theo kinh tế thị trường rồi thì EVN với các DN phát điện sẽ cần có thỏa thuận mua hàng với nhau cho hợp lý theo thị trường” - ông Thịnh nói.