Dự báo thời tiết ngày 9-6: Miền Bắc có mưa rào tập trung vào chiều tối và đêm 09/06/2025 08:17

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo thời tiết hôm nay 9-6, thời tiết từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm 55-60%.

Nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Thời tiết này có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.