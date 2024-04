'Đừng để đời cha ăn mặn, đời con khát nước', nuôi biển bền vững là nuôi dưỡng tương lai 01/04/2024 16:24

Sáng nay, 1-4, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển bền vững nuôi biển - Nhìn từ Quảng Ninh.

Sự kiện được tổ chức với mong muốn thúc đẩy ngành thủy sản theo hướng phát triển bền vững, thay vì tập trung quá vào khai thác như lâu nay.

Hội nghị Phát triển bền vững nuôi biển - Nhìn từ Quảng Ninh được tổ chức sáng nay, tại Hạ Long, với sự tham dự của 450 đại biểu.

Trước 450 đại biểu của các địa phương ven biển trong nước, đại diện các bộ ngành, các doanh nghiệp và khách quốc tế, Quảng Ninh đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký, trong lĩnh vực thủy sản, nuôi biển là mũi nhọn phát triển của tỉnh nhà. Với bờ biển dài hơn 250km, hơn 40.000ha bãi triều, gần 19.000ha rừng ngập mặn, 20.000ha diện tích eo biển và vịnh, ngư trường rộng lớn trên 6.100km2, 3 khu bảo tồn biển… Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2030 trở thành trung tâm thủy sản của miền Bắc.

Để phát triển bền vững, tỉnh đã quy hoạch hơn 45.000ha khu vực biển cho nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, gia tăng giá trị. Gắn bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản với phát triển du lịch dịch vụ, công nghiệp và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo.

Từng vùng sẽ có cơ cấu giống phù hợp. Phát triển các vùng nuôi biển tập trung, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, tổ chức sản xuất hiện đại.

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị.

Quảng Ninh sẽ chuyển từ mô hình sản xuất hàng hóa dựa trên kinh tế hộ, nhỏ lẻ, manh mún chạy theo sản lượng sang mô hình liên kết đa chủ thể theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm.

Chiến lược nuôi biển của Quảng Ninh là lấy nhà nông chuyên biệt làm nòng cốt, lấy giá trị gia tăng làm mục tiêu hướng tới đa giá trị. Tỉnh sẽ tận dụng thị trường 20 triệu khách du lịch mỗi năm để tiêu thụ và xuất khẩu tại chỗ.

"Quảng Ninh cam kết đồng hành thực chất, tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch… để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế an tâm đầu tư nuôi biển lâu dài và bền vững tại Quảng Ninh" - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết ông cảm nhận được sự quyết tâm của chính quyền cũng như của cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân, HTX ở Quảng Ninh với định hướng nuôi biển...

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng chia sẻ nỗi đau của đại dương, đó là tài nguyên ngày càng cạn kiệt: “Tôi gặp bà ngư dân ở Hải Phòng, họ nói đánh bắt bằng lưới ma, thuốc nổ, hóa chất... thì thế hệ mai sau sẽ không còn gì để ăn nhưng không biết phải làm gì khác. Vì mấy thế hệ đã quen mùi gió biển, không thể bỏ biển được, vẫn phải ra khơi, vẫn phải khai thác".

Nuôi biển là hướng đi, là giải pháp tháo gỡ vấn đề này. Vì vậy, Bộ NN&PTNT xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế thủy sản gồm giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển.

“Nuôi biển là nuôi đại dương, đa dạng sinh thái, đa dạng sinh học, giữ gìn, trả lại cho biển những gì khai thác quá mức", ông Hoan nói

Làm tốt thì sẽ hóa giải bài toán của các địa phương hiện nay là thủy sản vươn đến đâu thì lại đẩy du lịch lùi xa đến đó, hoặc thủy sản mất dần đến đó.

Trước những thách thức đặt ra khi chuyển hướng từ khai thác tự nhiên sang nuôi trồng, người đứng đầu ngành nông nghiệp nhấn mạnh giờ là lúc phải thống nhất nhận thức, theo đuổi đến cùng giảm khai thác, tăng nuôi trồng. “Đừng để đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nuôi biển bền vững là nuôi dưỡng tương lai” - Bộ trưởng nói.

7 đơn vị ký kết ghi nhớ thúc đẩy phát triển nuôi biển tỉnh Quảng Ninh

Trong chuỗi các sự kiện tầm quốc gia về nuôi biển nhân dịp 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy phép nuôi trồng thuỷ sản cho 6 doanh nghiệp, HTX đăng ký trong quý I. 7 đơn vị gồm các viện nghiên cứu, một số công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ, thúc đẩy phát triển nuôi biển tỉnh Quảng Ninh.