EVNNPT cảnh báo hành vi gây mất an toàn lưới điện cao áp 10/11/2025 10:23

(PLO)- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; không thả diều, câu cá, bắn pháo giấy kim tuyến, đốt rẫy, có các hành vi xâm hại đến đường dây và công trình lưới điện, hay xây dựng công trình trái phép trong hành lang tuyến điện,…

Việc chủ động phòng ngừa là hành động thiết thực góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời giữ vững dòng điện truyền tải an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên, giúp gia đình và hàng xóm hiểu rằng những hành vi tưởng chừng vô hại như thả diều gần đường dây có thể gây ra hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và an toàn hệ thống điện quốc gia.

Hiện việc thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện là hành vi bị cấm. Do đó, để hạn chế tình trạng mất an toàn lưới điện do thả diều gây ra, các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện đều tăng cường kiểm tra các đường dây, trạm biến áp trên địa bàn, đặc biệt ở các vị trí người dân thường thả diều; đồng thời phối hợp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cũng đề nghị chính quyền các cấp cần tiếp tục tích cực tuyên truyền rộng rãi nhằm ngăn chặn triệt để hiện tượng người dân chơi thả diều gần khu vực lưới điện nguy cơ gây sự cố, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.