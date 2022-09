Giả danh lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp lừa hơn 700 triệu đồng

Ngày 16-9 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Vương Thanh Lộc (50 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3-2022, Lộc tự xưng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo bộ để lừa chiếm đoạt tiền của ông L (ngụ An Giang) tổng số tiền 707 triệu đồng.

Lộc nhiều lần liên hệ với ông P.H.L. (ngụ tỉnh An Giang) và tự xưng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, than vãn về hoàn cảnh gia đình và đề nghị giúp đỡ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Lộc quanh co, chối tội nhưng trước chứng cứ, tài liệu mà công an thu thập được đã chứng minh toàn bộ hành vi lừa đảo của Lộc.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Lộc, công an đã tạm giữ gần 300 triệu đồng.

