Giá USD chợ đen và ngân hàng cùng leo dốc

(PLO)- Tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại trong phiên hôm nay vẫn duy trì đà tăng, hiện đã tăng khoảng 2,5% so với đầu năm nay.

Sau phiên giảm mạnh vào đầu tuần, tỉ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 13-9 ở mức 23.995 VND/USD, tăng 14 đồng so với hôm qua.

Tỉ giá mua giao ngay được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.400 VND/USD, tỉ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.144 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Cùng chiều, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi lên. Cụ thể, tại Vietcombank, giá đồng đôla trong phiên chiều nay được niêm yết ở mức 23.950 VND/USD mua vào và 24.320 VND/USD bán ra, tăng 60 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, Eximbank cộng thêm 40 đồng mỗi đôla, đưa giá mua vào lên 23.910 VND/USD và bán ra 24.300 VND/USD.

Trên thị trường chợ đen, giá USD mua vào 24.172 VND/USD và bán ra 24.222 VND/USD, tăng 20 đồng so với mở cửa phiên sáng nay. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index nhích nhẹ lên 104,73 điểm.

Ông Michael Kramer, người sáng lập quỹ Mott Capital Management và là nhà phân tích cổ phiếu độc lập lâu năm, cho biết: “Sự phục hồi của chứng khoán trong mấy tháng gần đây đang bị cản trở bởi đà tăng của giá dầu, lãi suất và đồng đô la mạnh hơn”.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ quan điểm cho rằng cần duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, ngay cả khi ngân hàng trung ương đã quyết định không tăng lãi suất tại các cuộc họp vào tháng 9 và tháng 11 sắp tới. Điều này đã giúp đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ lên cao hơn.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa từ chỉ số USD-Index tiếp tục “leo thang”. Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng và giá dầu cao hơn có thể làm xói mòn thêm lợi nhuận tích lũy của các chỉ số chính kể từ đầu năm 2023.

