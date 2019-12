Công ty giải trí Amuse tuyên bố tìm kiếm nhóm nhạc mới

Công ty giải trí Amuse Entertainment vừa thông báo sẽ hợp tác với công ty sản xuất nhạc cụ nổi tiếng thế giới Yamaha music Korea tổ chức “Next band audition” để tìm kiếm các ban nhạc, nhạc sĩ thế hệ mới sẽ đồng hành cùng họ trong tương lai.

Amuse Entertainment là công ty quản lý các ban nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật như ONE OK ROCK, Southern All Stars. Còn Yamaha music Korea luôn thể hiện khao khát chiêu mộ tài năng âm nhạc và đã tổ chức rất nhiều buổi thử giọng ở 8 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á. Với lần phối hợp này, cả hai công ty đều mong muốn tìm kiếm những tài năng triển vọng, những ngôi sao Kpop thế hệ mới.





“Next band audition” hướng tới hai đối tượng là ban nhạc hoặc nhạc sĩ tự do, độ tuổi dưới 25 và chưa ký hợp đồng với bất cứ công ty, hãng thu âm nào.

Thời gian đăng kí thử giọng từ 23-12 đến 24-1-2020. Các thí sinh tham gia phải gửi đầy đủ video, ảnh, file âm thanh, phiếu đăng ký dự thi và các giấy tờ liên quan.

Ban tổ chức sẽ xét duyệt hồ sơ ở vòng 1, vòng 2 sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm sau tại thủ đô Seoul và thành phố Busan (Hàn Quốc), vòng thi cuối cùng sẽ diễn ra tại Seoul.

Tài năng xuất sắc nhất được lựa chọn sẽ được hỗ trợ để trở thành nghệ sĩ hàng đầu, cùng giải thưởng lên đến 5 triệu won (khoảng 4200 USD).