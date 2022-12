Giám đốc, Phó Giám đốc 9 Trung tâm chỉ đạo bỏ qua lỗi các xe đến đăng kiểm

(PLO)- Các giám đốc của chín Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã chỉ đạo các Phó giám đốc và nhân viên bỏ qua các lỗi vi phạm đối với trên 70.000 phương tiện xe cơ giới đường bộ đến đăng kiểm. Vụ án bắt nguồn từ tin báo của Pháp Luật TP.HCM.

Tại buổi họp báo đầu giờ chiều 20-12, Công an TP.HCM cho biết đã xác định rõ được vai trò, phương thức thủ đoạn phạm tội của 33 bị can là giám đốc, phó giám đốc, các đăng kiểm viên và nhiều người khác xảy ra tại chín Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Các giám đốc chỉ đạo làm sai

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng phòng PV01 Công an TP, cho biết công an TP đã tổ chức bắt giữ tổng cộng 33 bị can trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại chín Trung tâm Đăng kiểm.

Cụ thể, năm Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, gồm: Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An), 71-02D (tỉnh Bến Tre), 83-02D (tỉnh Sóc Trăng), 66-02D (tỉnh Đồng Tháp), 63-02D (tỉnh Tiền Giang) và Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Theo Thượng tá Hà, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và quỹ hoạt động của trung tâm, các giám đốc của các Trung tâm Đăng kiểm đã chỉ đạo các Phó giám đốc và nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm đối với trường hợp người dân đưa phương tiện xe cơ giới đường bộ đến đăng kiểm.

Theo đó công an xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Cũng theo công an TP, đối với ông Nghĩa, bị can này đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện giả mạo vị trí công tác, cố ý hợp thức hoá công việc của các đăng kiểm viên, giả chữ ký của các đăng kiểm viên.

Tại Trung tâm của bị can Nghĩa, số phương tiện được xác định bỏ qua các lỗi vi phạm là trên 50.000 xe, với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Công an đánh giá hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và hoạt động an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương- Trưởng phòng PC08 cũng thông tin, khi nhận được tin báo của báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng CSGT đã chặn một xe tải ở TP.HCM. “Sau khi đo đạc kích thước thùng xe, CSGT so với giấy đăng kiểm còn hiệu lực thì khớp các thông số xong so với kết quả lưu bản gốc của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì có độ chênh lệch”, Thượng tá Dương nói tiếp.

Cũng theo Thượng tá Dương, cụ thể là sổ đăng kiểm của xe có các thông số kỹ thuật của thùng xe ghi rõ chiều dài, chiều rộng, chiều cao thứ tự là 6.250 x 2.300 x 1.630 mm.

Tuy nhiên, hồ sơ số liệu mà Cục Đăng kiểm Việt Nam lưu trữ, số liệu kích thước thùng xe có chiều dài, chiều rộng, chiều cao thứ tự là 6.000 x 2.300 x 920 mm. Như vậy, thùng xe đã được cơi nới chiều dài là 25 cm và chiều cao là 71 cm.

Ngoài xe trên, phòng CSGT cũng nhận được tin báo xe ben bốn chân hiệu Hyundai biển số 51D-325.89 có sổ đăng kiểm thể hiện kích thước lòng thùng xe với chiều dài, chiều rộng, chiều cao thứ tự là 4.800 x 2.280 x 1.320 mm.

Còn số liệu lưu trữ của Cục Đăng kiểm thì xe trên chỉ có thông số lòng thùng xe với chiều dài, chiều rộng, chiều cao tương ứng là 4.800 x 2.280 x 980 mm. Như vậy, xe trên đã được cơi nới chiều cao kích thước lòng thùng xe là 40 cm.

Điều tra tội lợi dụng quyền hạn chức vụ…

Còn Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng - Phó phòng PC02 cho biết, phương thức thủ đoạn của bị can Nghĩa là sử dụng ba người không phải đăng kiểm viên, mặc bộ đồ đăng kiểm để làm việc. Ba người này lúc nào cũng đi quanh camera của Tổng cục Đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Ngoài ra, tại đây Nghĩa còn sử dụng nhân viên giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên. Xe không đủ điều kiện về khí thải và môi trường thì nhóm này dùng giấy trắng che ống khói lại, ngoài ra các lỗi về phanh cũng được bỏ qua.

Thiếu tá Hưng cũng thông tin, vì vụ lợi, các chủ phương tiện sử dụng xe cơi nới thành thùng rồi đi đăng kiểm. Từ đó, các bị can tại Trung tâm Đăng kiểm đã hợp thức hoá bằng cách làm sổ đăng kiểm trùng với kích thước thùng xe cơi nới.

Công an TP đánh giá các hành vi này gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Trong đó các chủ phương tiện cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý - Phó trưởng phòng PC01 nói tiếp, 23 bị can bị khởi tố trước đó thuộc ba vụ án mà PC01, PC02, PC03 thực hiện, hiện công an TP đang tiếp điều tra mở rộng các vụ việc này.

Riêng trong ngày 20-12, Công an TP cũng tiến hành bắt giữ thêm 10 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm 50-10D và 50-07V. Riêng tại Trung tâm Đăng kiểm 50-17D, sáng cùng ngày công an TP đã tiến hành khám xét tại đây.

“Đối với Trung tâm Đăng kiểm này, Công an TP xác định có liên quan đến Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, trung tâm lái xe này đã đưa xe không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật vào hoạt động dạy lái xe. Hành vi này là nguy hiểm khi các học viên học lái xe” thượng tá Lý nói thêm.

Cũng theo Thượng tá Lý, hiện Công an TP đang tiếp tục làm rõ tội lợi dụng quyền hạn chức vụ trong thi hành công vụ xảy ra tại đây.

Trước đó, Báo Pháp luật TP.HCM đã đăng bài “Điều tra: Trung tâm đăng kiểm cấp 'sổ song sinh' cho xe tải”. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo, Đội CSGT Cát Lái (PC08 Công an TP.HCM) đã dừng xe ben 50H-100.20. Qua kiểm tra, chiếc xe đã được cơi nới chiều dài là 25 cm và chiều cao là 71 cm. Ngoài xe trên, chúng tôi cũng thu thập được số liệu xe ben bốn chân hiệu Hyundai biển số 51D-325.89 có sổ đăng kiểm thể hiện kích thước chiều cao lòng thùng xe chênh lệch 40 cm so với số liệu lưu trữ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Vụ việc liền được Phòng CSGT lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thủ tục nguồn tin báo về tội phạm. Ngay sau đó các đội nghiệp vụ PC02, PC01 và PC03 lập tức vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, triệu tập những người liên quan. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã cử một tổ công tác đã từ Hà Nội vào Long An để làm việc với trung tâm này. Qua đó, Cục Đăng kiểm xác định thông tin PV phản ánh là đúng nên tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên đối với ông Huỳnh Thái Bảo, PGĐ phụ trách trung tâm; đình chỉ hoạt động ba tháng với đăng kiểm viên Lê Văn Quốc. Tiếp đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý kỷ luật tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 6203D. Theo báo cáo, lãnh đạo, đăng kiểm viên và trung tâm có hành vi vi phạm quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Cụ thể ở đây là trung tâm này đã sửa đổi kích thước lòng thùng hàng của hai xe ô tô 50H-100.20 và 51D-325.89 trên giấy chứng nhận kiểm định thực tế cấp cho chủ xe. Trong đó, ông Bảo là người ký các giấy chứng nhận trên. Đăng kiểm viên Lê Văn Quốc được xác định là người trực tiếp kiểm tra thùng xe.

TỰ SANG - NGUYỄN TÂN