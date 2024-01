Giám đốc và kế toán 1 công ty ở Hải Dương bị bắt vì trốn thuế

Ngày 6-1, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (31 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic) và Vũ Thị Oanh (41 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), kế toán của công ty để điều tra về tội trốn thuế.

Trước đó, ngày 14-11-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic.

Đến nay, Cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh để điều tra tội trốn thuế. Ảnh: CAHD

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai năm 2021 và 2022, Công ty nhập số lượng lớn hạt nhựa để sản xuất cốc nhựa dùng một lần và nhập số lượng lớn các loại nắp cốc, ống hút, túi ni-lon để bán cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành.

Tuy vậy, Công ty này cũng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai nộp thuế theo quy định.

Theo giám định của Cục thuế tỉnh Hải Dương, Công ty trốn thuế hơn 1,4 tỉ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

NGỌC SƠN