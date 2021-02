Sự thật và lời đồn 'Thượng phẩm Nhân gian' đông trùng hạ thảo

Trên thị trường, chúng ta thường thấy người bán giới thiệu loại đông trùng hạ thảo “sống tự nhiên trên các dãy núi tuyết của Tây Tạng, Nepal”, ngoài là một loại côn trùng, trong là thực vật ký sinh.

Loại đông trùng hạ thảo được cho là “hoàn toàn tự nhiên, dân địa phương leo núi đào bắt khó nhọc” này thông thường được rao bán tầm 2 tỉ đồng/kí, một phần do công dụng, một phần do vô cùng khan hiếm. Thế nhưng, thực hư và những cảnh báo từ loại đông trùng hạ thảo này ra sao?





Đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên tiềm ẩn nguy cơ không an toàn vệ sinh.

Các nhà khoa học cho biết, quá trình hình thành một con đông trùng hạ thảo trong tự nhiên mất 3-5 năm. Bề mặt của đông trùng hạ thảo giống như bộ y phục của nó. Trong quá trình sinh trưởng dài trong đất, một lượng lớn cát, vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng (trứng) và các tạp chất khác bám trên bề mặt của nó, đặc biệt là ở các nếp gấp.

Các vật chất có thể gây hại đó bám chặt vào màng vi khuẩn có độ nhớt cao trên bề mặt thân đông trùng hạ thảo. Làm sạch “bộ trang phục” của đông trùng hạ thảo theo phương pháp thủ công là một việc không dễ dàng và cũng khó lòng đạt tiêu chuẩn về vệ sinh.

Do đó, loại đông trùng hạ thảo này thực chất lại tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe do không hợp vệ sinh và không an toàn, chưa kể đôi khi còn chứa nhiều kim loại độc hại. Do được “mặc đồ bẩn” nên trong quá trình bảo quản, loại đông trùng hạ thảo này cũng rất dễ bị hư hỏng, mốc, mọt, làm mất giá trị.

Để sử dụng được đông trùng hạ thảo ngoài thiên nhiên sẽ phải tốn nhiều công sức trong quá trình bảo quản và xử lý.

Đông trùng hạ thảo được nuôi trồng trong phòng kín của Hoàng Linh Biotech

Trong khi đó, đông trùng hạ thảo nuôi trồng tự nhiên trong phòng kín khắc phục được những nhược điểm trên do cả 4 giai đoạn trong chu trình sản xuất (nuôi sợi, tạo quả thể, nuôi quả thể, thu hoạch) cũng như công tác sơ chế và bảo quản đều được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khép kín, tuân thủ các điều kiện thanh trùng.

Giống, giá thể, không khí, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đều được quản lý, kiểm soát và điều chỉnh cẩn trọng. Môi trường nơi sản xuất được cách ly, bảo vệ chống lại các yếu tố ngoại lai không mong muốn như gió bụi, kiến, ruồi hay các loại côn trùng, nấm mốc khác.

Đông trùng hạ thảo tươi, sạch, không bị nhiễm bẩn bởi vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng (trứng) và các tạp chất khác… là tiền đề thuận lợi cho quá trình bảo quản, sơ chế hoặc tinh chế thành nhiều loại sản phẩm khác chất lượng cao.

Là doanh nghiệp tiên phong trong việc mang công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên thế giới về nước, các sản phẩm của Hoàng Linh Biotech đảm bảo đầy đủ các hoạt chất của đông trùng hạ thảo thiên nhiên và đảm bảo sức khoẻ người dùng một cách an toàn.

Đông trùng hạ thảo tươi của Hoàng Linh Biotech đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn

Do điều kiện ổn định, đông trùng hạ thảo sản xuất trong phòng kín của Hoàng Linh Boitech giữ lại được lượng lớn các hoạt chất có lợi như cordycepin hỗ trợ điều trị ung thư, kìm hãm sự phát triển của tế bào khối, adenosin giúp bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp ổn định hơn.

Chẳng những vậy, Hoàng Linh Biotech liên tục sáng tạo những sản phẩm kết hợp đông trùng hạ thảo để loại dược liệu cực tốt này hiện diện trong đời sống mọi nhà hàng ngày. Không chỉ đông trùng hạ thảo tươi và khô, đơn vị này còn có cốm gừng, trà, cà phê, bún gạo tím, rượu…từ đông trùng hạ thảo với giá bán cực kỳ hợp lý, chỉ từ 100.000 đồng.

Đông trùng hạ thảo – quả thể loại được nuôi trồng của Hoàng Linh Biotech

Quan trọng hơn cả, đông trùng hạ thảo do Hoàng Linh Biotech nuôi trồng và sản xuất là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được công nhận chất lượng và đảm bảo an toàn sức khoẻ người tiêu dùng.

Một sản phẩm tốt, đa dạng, đảm bảo an toàn vệ sinh, giá thành rẻ hơn, được bảo đảm về chất lượng vẫn luôn là lựa chọn của khách hàng thay cho những sản phẩm xách tay giá cao ngất ngưỡng không đảm bảo xuất xứ, chất lượng hay an toàn vệ sinh.

CÔNG TY TNHH HOÀNG LINH BIOTECH Địa chỉ: 371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM Website https://hoanglinhbiotech.com.vn Điện thoại: (028) 2268 6333 – Hotline: 0962.849.949 Sản phẩm cũng được phân phối tại chuỗi siêu thị gia đình AB Beauty World.