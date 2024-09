Hình sự đặc nhiệm 4 ngày phá 5 vụ cướp giật ở TP.HCM 29/09/2024 08:00

(PLO)- Lực lượng hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM trong vòng 4 ngày đã phối hợp phá 5 vụ cướp giật tài sản.

Ngày 28-9, Công an TP.HCM cho biết, trong vòng bốn ngày, từ ngày 22 đến 25-9 Đội HSĐN, PC02, Công an TP.HCM đã phối hợp với công an các quận khám phá thành công năm vụ cướp giật tài sản.

Dùng dao chống trả chủ quán khi bán điện thoại tang vật

Khoảng 23 giờ ngày 21-9, Hồ Ngọc Lợi (sống lang thang), khi đang điều khiển xe máy đến khu vực cổng trước Vivo City (Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7) thấy người nam ngồi trên xe máy sử dụng điện thoại.

Lợi nhanh chóng áp sát từ phía sau để cướp giật rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Lợi nhanh chóng tẩu thoát nhưng vẫn bị Đội HSĐN, PC02 phối hợp với các đơn vị bắt giữ. Ảnh: CA

Sau khi nhận được trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng chưa đầy ba tiếng đồng hồ, Đội Cảnh sát HSĐN cùng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 7 với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Long An đã xác định, bắt Lợi khi người này đang trên đường trốn chạy

Công an cũng thu hồi tang vật là chiếc điện thoại, trả lại cho nạn nhân.

Theo Trung tá Đinh Đức Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát HSĐN, Lợi là người nghiện ma túy và rất manh động. Sau khi cướp giật điện thoại, Lợi đến một cửa hàng trên đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7 để cầm.

Phương tiện được cướp giật sử dụng gây án bị Đội Cảnh sát HSĐN thu giữ. Ảnh: CA

Trong lúc chủ cơ sở kiểm tra điện thoại, bất ngờ bị hại gọi tới, phát hiện là tang vật phạm tội nên đã giữ nghi phạm lại. Tuy nhiên, Lợi đã dùng dao thủ sẵn trong người chống trả và bỏ chạy thoát.

Theo trung tá Thắng, nếu không kịp thời bắt giữ Lợi, có thể đối tượng sẽ gây ra nhiều hành vi nguy hiểm khác cho người dân.

Một vụ việc điển hình khác mà Đội Cảnh sát HSĐN đã khám phá trong thời gian trên là phối hợp Công an quận 4 bắt giữ Đàm Thanh Phước (ngụ phường 2, quận 4) về hành vi cướp giật tài sản.

Sau khi gây án, Phước nhanh chóng bị Đội Cảnh sát HSĐN phối hợp bắt giữ. Ảnh: CA

Cụ thể, khoảng 3 giờ 45 ngày 22-9, anh Goins Kenneth Roger (quốc tịch Mỹ) đang đứng và để điện thoại di động trên giá để điện thoại ở khoảng cách khoảng một mét tại sảnh trước của chung cư Sài Gòn Royal, đường Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4 bị nam thanh niên chạy xe máy chạy trên lề đường cướp giật.

Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 4 đã phối hợp với Đội Cảnh sát HSĐN và các đơn vị nghiệp vụ áp dụng nhiều biện pháp. Khoảng 2 giờ sáng ngày 24-9, Phước bị bắt khi đang lẩn trốn ở khách sạn trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Hình sự đặc nhiệm liên tục bắt cướp

Một vụ cướp giật ĐTDĐ khác xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp cũng được Đội Cảnh sát HSĐN nhanh chóng phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt giữ thủ phạm.

Cụ thể, lúc 19 giờ 59 ngày 23-9, tại trước địa chỉ 435 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, Nguyễn Thành Đạt (ngụ quận 12) đã cướp giật hai điện thoại iPhone của chị NTTT (ngụ tỉnh Bình Dương).

Đạt bị Đội Cảnh sát HSĐN, PC02 phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt giữ sau khi cướp giật hai điện thoại iPhone. Ảnh: CA

Sau bốn tiếng truy xét, Đội Cảnh sát HSĐN đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp xác định, bắt giữ Đạt tại một khách sạn trên địa bàn quận 12.

Ngoài ra, từ ngày 22 đến 25-9, Đội Cảnh sát HSĐN còn phối hợp Công an quận 7 và quận 8 bắt nhanh Mã Chí Cường (SN 2001, ngụ quận 8).

Cán cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát HSĐN, PC02 không quản ngày đêm lần theo manh mối của đối tượng. Ảnh: CA

Trước đó, Cường đã thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền của hai người phụ nữ vào ngày 21-9 tại quận 8 và ngày 22-9 tại quận 7 với tổng giá trị tài sản bị cướp giật gần 50 triệu đồng.

Sau khi truy xét xác định nhân thân đối tượng, Đội Cảnh sát HSĐN đã phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 8 bố trí trinh sát mật phục. Sau khi Cường đưa con đến trường học, các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Theo Trung tá Đinh Đức Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát HSĐN, quan điểm của Ban Giám đốc Công an TP, mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án và yêu cầu điều tra khám phá 100% trong thời gian nhanh nhất.

Cường nhanh chóng bị bắt sau khi thực hiện liên tục hai vụ cướp giật dây chuyền. Ảnh: CA

Các vụ cướp, cướp giật xảy ra trên địa bàn TP, Công an các quận huyện đều thông báo cho Đội Cảnh sát HSĐN triển khai lực lượng tăng cường truy xét.

“Sau khi nhận được thông báo, Đội Cảnh sát HSĐN phân công cán bộ chiến sĩ lập tức xuống phối hợp, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, không quản khó khăn gian khổ, ngày đêm, mưa nắng để triển khai lực lượng truy xét một cách nhanh nhất. Từ đó, sớm bắt đối tượng thu hồi tang vật trao trả lại cho người dân, đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP” – trung tá Thắng nói.