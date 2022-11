Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà tham gia chương trình 'Gương mặt truyền hình' 2022

(PLO)- Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà, Quản Trần Gia Hân cùng nhiều gương mặt nổi bật khác tham gia chương trình 'Gương mặt truyền hình - The TVFACE' năm 2022 trên sóng HTV.

"Gương mặt truyền hình - The TVFACE" năm 2022 - mùa thứ 3 đã chính thức trở lại với chủ đề "Heart beat - Trái tim nói" sau 2 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19.

Đây là chương trình thực tế do đội ngũ biên tập viên HTV sáng tạo và sản xuất nhằm tạo nên sân chơi cho các bạn trẻ mê nghề dẫn chương trình đồng thời phát hiện, đào tạo nhiều nguồn nhân lực lĩnh vực dẫn chương trình.

Theo ban tổ chức, từ gần 200 hồ sơ gửi đăng ký tham dự đã chọn ra được 24 ứng viên tiềm năng cho chương trình.

Trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Đỗ Nhật Hà (từng tạo ấn tượng tại Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022), Quản Trần Gia Hân (Á hậu 2 Miss Peace Việt Nam), hay cô gái dân tộc Ê-đê H’Lôs Buôn Yă từng gây chú ý tại nhiều cuộc thi sắc đẹp…

Những gương mặt cực “hot” trong cộng đồng mạng cũng tạo được dấu ấn đầu tiên tại The TVFACE như: Vivian Đặng - nữ startup sinh năm 2000 có hệ thống trường ngoại ngữ thành công và hàng loạt clip chia sẻ tiếng Anh “triệu view”, Trương Tấn An (chàng chiến sĩ công an từng gây sốt với ngoại hình điển trai khi cấp căn cước công dân cho người dân), hay Nguyễn Quốc Trí (nam tiếp viên trưởng của một hãng hàng không)…

Điểm nổi bật nhất của mùa giải 2022 được nhà sản xuất công bố là chương trình vượt khỏi tầm vóc của TVShow và phát triển thành dự án cộng đồng.

Biên tập viên, MC Tấn Tài (Đài truyền hình TP.HCM) chia sẻ: "Chương trình truyền hình hướng đến khán giả, còn dự án cộng động của “Gương mặt truyền hình” vừa phục vụ khán giả truyền hình, vừa mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Để làm được điều đó, chương trình đào tạo kỹ năng sẽ được thực hiện bằng chuỗi talkshow, ở đó chúng tôi chào đón tất cả bạn trẻ cùng tham dự và sẻ chia".

Nhà sản xuất The TVFACE khẳng định mục tiêu vì cộng đồng người đam mê nghề MC nói riêng và công chúng nói chung sẽ là định hướng chủ đạo. Thay vì chú trọng việc tạo các tình huống “drama” để có các chất liệu kịch tính trong các tập phát sóng, chương trình tập trung vào những trải nghiệm cho ứng viên.

"Gương mặt truyền hình - The TVFACE" năm 2022 - mùa thứ 3 sẽ lên sóng HTV vào đầu tháng 12-2022.

HÀ NGUYỄN